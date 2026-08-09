Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Στον τελικό των 400μ. με εμπόδια η Ιακωβάκη

Η 17χρονη αθλήτρια έγινε η πρώτη Ελληνίδα στην ιστορία της διοργάνωσης που προκρίνεται στον τελικό των 400μ. με εμπόδια, καταρρίπτοντας παράλληλα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.

Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Στον τελικό των 400μ. με εμπόδια η Ιακωβάκη
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Η Ελένη Ιακωβάκη έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς πέτυχε σήμερα κάτι που δεν είχε καταφέρει καμία άλλη Ελληνίδα στην ιστορία της διοργάνωσης, αφού προκρίθηκε στον τελικό των 400μ. με εμπόδια με 57.10.

Στο πλαίσιο της 4ης ημέρας των αγώνων, η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα έκανε μια πολύ καλή κούρσα, βελτιώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 57.41 από τις 5 Ιουλίου.Η νεαρή τερμάτισε στην τρίτη θέση, κόβοντας μάλιστα στα τελευταία μέτρα, γνωρίζοντας ότι είναι εντός πρόκρισης.

Η 17χρονη έκανε ισορροπημένη κούρσα, με ένα σχετικά αργό πρώτο 200άρι και με δυνάμεις στην τελική ευθεία. Η αθλήτρια προκρίθηκε με την έκτη επίδοση. Οι πρώτες πέντε κατέβηκαν το φράγμα των 57.00, με τη Μαριάμ Κάρεμ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) να σημειώνει, από την τρίτη σειρά, τον γρηγορότερο χρόνο με 56.39.

Επιπλέον, από σήμερα η Ελένη Ιακωβάκη είναι η έκτη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.

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