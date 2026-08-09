Τα 88 έκλεισε ο αρχιτέκτονας του έπους του 2004, Ότο Ρεχάγκελ: Οι ευχές της ΕΠΟ
Ο εμβληματικός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας συμπλήρωσε 88 χρόνια ζωής.
Τα 88α γενέθλιά του γιορτάζει ο αγαπημένος όλων των Ελλήνων, Ότο Ρεχάγκελ.
Ο θρυλικός Γερμανός τεχνικός, ο οποίος συνέδεσε ανεξίτηλα το όνομά του με την ενδοξότερη σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας, δέχθηκε τις θερμότερες ευχές από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Η ΕΠΟ τίμησε τον αναμορφωτή της «γαλανόλευκης» και εμπνευστή του θριάμβου του Euro 2004 με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ!».