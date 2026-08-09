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Βασικός ο Ορτέγκα στην ήττα-σοκ της Ρίβερ από την Τίγκρε

Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για ολόκληρο το 90λεπτο, με τη Ρίβερ να καταγράφει την έκτη σερί ήττα της στο πρωτάθλημα.

Βασικός ο Ορτέγκα στην ήττα-σοκ της Ρίβερ από την Τίγκρε
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Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της για τη νέα σεζόν η Ρίβερ Πλέιτ, με τους «Μιγιονάριος», μετά τη νέα ήττα-σοκ από την Τίγκρε εκτός έδρας να καταγράφουν έκτο σερί αρνητικό αποτέλεσμα, παραμένοντας στον πάτο της βαθμολογίας του Clausura με 0 βαθμούς.

Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, Φρανσίσκο Ορτέγκα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας του Μπουένος Άιρες, αγωνιζόμενος για ολόκληρο το 90λεπτο.

Όπως είναι λογικό, στο κλαμπ επικρατεί μεγάλη αναστάτωση έπειτα από το κάκιστο ξεκίνημα, με τον προπονητή της ομάδας, Εντουάρντο Κουντέτ να βρίσκεται σε δυσμενή θέση.

Στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Αργεντινός τεχνικός δήλωσε:

«Αν δω ότι δεν αρχίζουν να έρχονται τα αποτελέσματα, δεν θα κάνω κακό ούτε στη Ρίβερ, ούτε στους οπαδούς, ούτε στη διοίκηση που πίστεψε σε μένα. Κάνω την μεγαλύτερη αυτοκριτική».

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