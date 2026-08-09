Στο Ροσάριο για την κηδεία του πατέρα του ο Μέσι και η οικογένειά του
Σε βαρύ κλίμα οδύνης, ο Λιονέλ Μέσι και η οικογένειά του ταξίδεψαν εσπευσμένα στην Αργεντινή, προκειμένου να παραστούν στην κηδεία του αγαπημένου του πατέρα, Χόρχε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.
Ο Χόρχε Μέσι άφησε την τελευταία του πνοή σε κλινική της γενέτειράς του, νικημένος από μακροχρόνια ασθένεια.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε παγκόσμιο θρήνο, καθώς υπήρξε ο άνθρωπος-κλειδί στην πορεία του «Λέο», στηρίζοντάς τον ακλόνητα σε κάθε δυσκολία και σε κάθε κορυφή που κατέκτησε.
Το βράδυ του Σαββάτου (8/8), ο «Pulga», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αντονέλα, και τα παιδιά τους, έφτασε στο Ροσάριο για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.