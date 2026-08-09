Στο Ροσάριο για την κηδεία του πατέρα του ο Μέσι και η οικογένειά του

Σε βαρύ κλίμα οδύνης, ο Λιονέλ Μέσι και η οικογένειά του ταξίδεψαν εσπευσμένα στην Αργεντινή, προκειμένου να παραστούν στην κηδεία του αγαπημένου του πατέρα, Χόρχε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Στο Ροσάριο για την κηδεία του πατέρα του ο Μέσι και η οικογένειά του
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Ο Χόρχε Μέσι άφησε την τελευταία του πνοή σε κλινική της γενέτειράς του, νικημένος από μακροχρόνια ασθένεια.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε παγκόσμιο θρήνο, καθώς υπήρξε ο άνθρωπος-κλειδί στην πορεία του «Λέο», στηρίζοντάς τον ακλόνητα σε κάθε δυσκολία και σε κάθε κορυφή που κατέκτησε.

Το βράδυ του Σαββάτου (8/8), ο «Pulga», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αντονέλα, και τα παιδιά τους, έφτασε στο Ροσάριο για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

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