Μοναδική στιγμή: Ο Ντε Πολ σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στην οικογένεια του Μέσι (vid)

Τις πιο δύσκολες στιγμής της ζωής του βιώνει τις τελευταίες ώρες ο Λιονέλ Μέσι, με τον πατέρα του, Χόρχε να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την Αργεντινή.

Από μεριάς του, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ έδειξε έμπρακτα την στήριξή του στον φίλο και συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι, με τον Αργεντινό μέσο να σκοράρει τα ξημερώματα κόντρα στη Μοντερέι του Πινέδα και να αφιερώνει το γκολ στην οικογένεια Μέσι.

Συγκεκριμένα, έβγαλε τη φανέλα και μέσα από αυτή φορούσε μια άλλη του «Λέο» με το «10» στην πλάτη.

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