Πήρε Αγραβάνη ο Βίκος Ιωαννίνων

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βίκου Ιωαννίνων επιστρέφει ο Γιάννης Αγραβάνης, με τον Έλληνα γκαρντ να αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες των «νεοφώτιστων» στην Greek Basketball League.

Ο 27χρονος διαθέτει πλούσια εμπειρία από τα ελληνικά παρκέ, έχοντας αγωνιστεί σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, το Περιστέρι, η Καρδίτσα, ο Προμηθέας και ο Ηρακλής, ενώ τα τελευταία χρόνια δοκίμασε τις τύχες του στο εξωτερικό.

Την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στην Ισλανδία με τα χρώματα της Στιάρναν, έχοντας κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση του Βίκου:

«Η Διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα καλαθοσφαιριστή Γιάννη Αγραβάνη (1.98μ., 27 ετών)!

Ο Γιάννης ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Δούκα, ξεχωρίζοντας από νωρίς για το ταλέντο, την αθλητικότητα και την αφοσίωσή του. Η είσοδός του στο υψηλότερο επίπεδο συνοδεύτηκε από τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Basketball Champions League και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2018.

Στη συνέχεια, διέγραψε μια σπουδαία πορεία στην Basket League (GBL) με γεμάτες χρονιές σε Περιστέρι, Προμηθέα Πατρών, Χαρίλαο Τρικούπη Μεσολογγίου, Ηρακλή και Α.Σ. Καρδίτσας, ξεχωρίζοντας για την αμυντική του προσήλωση, την ικανότητα στο τρανζίσιον και την πολυδιάστατη προσφορά του.

Γιάννη, καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια των Vikos Φalcons! Σου ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία, νίκες και μεγάλες πτήσεις!»