Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε τον Μανώλη Σμπώκο

Μία ακόμη μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Πανσερραϊκός, με τα «Λιοντάρια» να προσθέτουν στο ρόστερ τους τον Μανώλη Σμπώκο.

Ο 23χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στις Σέρρες, αποτελώντας μία ακόμη επιλογή για την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Ο Σμπώκος προέρχεται από τις ακαδημίες του ΟΦΗ, ενώ από το 2021 αγωνιζόταν στην Κηφισιά. Με την ομάδα των Βορείων Προαστίων πανηγύρισε δύο ανόδους από τη Super League 2, ενώ είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον νεαρό ποδοσφαιριστή Μανώλη Σμπώκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει την φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 19/02/2003, αγωνίζεται ως δεξί μπακ. Από το 2021 ανήκε στην Κηφισιά, με την οποία αγωνίστηκε και στην Super League, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ηλιούπολη. Νωρίτερα είχε φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ.

Εχει υπάρξει διεθνής με τις Εθνικές U19 και U17.

Μανώλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των “λιονταριών”».