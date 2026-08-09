«Πωλείται στην οικογένεια Μπας η Βιλερμπάν»

Σε τροχιά σημαντικών διοικητικών εξελίξεων βρίσκεται η Βιλερμπάν, καθώς η οικογένεια Μπας, γνωστή από την πολυετή παρουσία της στους Λος Άντζελες Λέικερς, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του γαλλικού συλλόγου, όπως αποκαλύπτει η BeBasket.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το οριστικό deal να τοποθετείται χρονικά έως τα τέλη του 2026. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το οικονομικό σκέλος, με το τίμημα της εξαγοράς να εκτιμάται πως θα κυμανθεί μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πιθανή είσοδος της οικογένειας Μπας έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για τη Βιλερμπάν, η οποία υποχρεώθηκε πρόσφατα σε κατακόρυφη μείωση του μπάτζετ.

Η αδυναμία επενδυτή να καλύψει τις απαραίτητες εγγυήσεις οδήγησε στην πτώση του προϋπολογισμού από τα 59 στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, καθώς αποχώρησαν πριν καν αγωνιστούν οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις και Άρμονι Μπρούκς, ενώ παρελθόν αναμένεται να αποτελέσουν τόσο ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ όσο και ο Μποθ Γκατς.