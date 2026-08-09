Ο προπονητής της Σπόρτινγκ επιβεβαίωσε πως ο Μπραγκάνσα αποχωρεί - Παρακολουθεί στενά ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το... σαφάρι, σκανάροντας την αγορά για την απόκτηση ενός ποιοτικού κεντρικού χαφ.

Μία από τις περιπτώσεις που έχουν πέσει εδώ και καιρό στο τραπέζι για τους «ερυθρόλευκους» είναι αδιαμφισβήτητα ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Πορτογάλο να μην υπολογίζεται από τα «λιοντάρια» ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό επιβεβαίωσε μάλιστα και ο ίδιος ο προπονητής, με τον Ρούι Μπόρζες να αναφέρει πως ο 27χρονος επιθυμεί να αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, έχοντας αφήσει το στίγμα του τα τελευταία χρόνια στο «Χοσέ Αλβαλάδε».

Οι «Πειραιώτες» από μεριάς τους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα και δεν αποκλείεται να κάνουν τα επόμενα 24ωρα, ίσως και μετά το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν, τη δική τους κίνηση για να τον αποκτήσουν, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να δείχνει θετικός σε ενδεχόμενη μεταγραφή.

Ο Μπραγκάνσα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του κλαμπ της Λισαβόνας, έχοντας καταγράψει από το 2018 συνολικά 161 συμμετοχές με 17 γκολ και 15 ασίστ.