Ηλιόπουλος σε Πήλιο: «Είμαι αυτός που σε στήριξα και σε πίστεψα από την πρώτη στιγμή» (vid)

Λίγο μετά την επισημοποίηση του νέου συμβολαίου του Σταύρου Πήλιου με την ΑΕΚ έως το 2030, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε ένα ιδιαίτερο βίντεο από τη συνάντηση του 25χρονου αριστερού μπακ με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Στο σχετικό στιγμιότυπο, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης στάθηκε στην επιμονή και τη δουλειά που κατέβαλε ο διεθνής μπακ, υπογραμμίζοντας πως κατάφερε να προσπεράσει κάθε αμφισβήτηση, να κερδίσει το σπαθί του τη θέση στην ομάδα και μαζί την πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους.

Από την πλευρά του, ο Πήλιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την ευτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας πως η παραμονή του στην ΑΕΚ αποτελούσε σταθερά τη μεγάλη του επιθυμία.

Παράλληλα, ο Μάριο Ηλιόπουλος έκανε ειδική αναφορά και στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο Μάρκο Νίκολιτς στον ποδοσφαιριστή, με τις δύο πλευρές να σφραγίζουν τη συμφωνία τους σε θερμό κλίμα, με μια χειραψία και μια ζεστή αγκαλιά.

Αναλυτικά η στιχομυθία των δύο ανδρών:

Μάριος Ηλιόπουλος: “Η αλήθεια είναι ότι έχεις δείξει μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβήτησαν. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν, ήταν και δημοσιογράφοι στον χώρο.

Θα έλεγα ότι με το σπαθί σου κέρδισες επάξια μία θέση στην ενδεκάδα και αυτό το εκτιμήσαμε. Γι’ αυτόν τον λόγο σε ανανεώσαμε για τέσσερα ακόμα χρόνια. Για τέσσερα ακόμα χρόνια θα είσαι στην ΑΕΚ.

Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί, όπως ξέρεις καλά, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα. Και είμαι η απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα είτε αδόκιμα.

Οπότε είμαστε χαρούμενοι. Είσαι ένα νέο παιδί. Εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί.

Θα είσαι πάντα ενωτικός. Θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια. Και ξέρεις, όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω απ’ ό,τι πρέπει.

Θα σου δώσω τον λόγο να μας πεις τα πέντε λόγια που θέλεις, από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, από το μυαλό σου, από όπου θέλεις. Τοποθέτησέ τα, πες τα μας”.

Σταύρος Πήλιος: “Δεν θα πω πολλά. Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεχίζω στην ομάδα, ήταν η προτεραιότητά μου. Αυτή ήταν η προτεραιότητά μου.

Έχω ακόμα πάρα πολλά να δείξω, γιατί, όπως είπες, με αμφισβήτησαν πολλοί. Όταν πιστεύεις κάτι, γίνεται και επειδή πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω ακόμα, χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσω εδώ.

Σε ευχαριστώ εσένα προσωπικά για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό, όπως και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα”.

Μάριος Ηλιόπουλος: “Πράγματι, σε στήριξε και ο προπονητής και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, κι εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ. Είδες ποιος είναι ο δρόμος του νικητή και με σκληρή δουλειά έγινες νικητής. Καλές επιτυχίες”.