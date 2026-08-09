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«Έκλεισε» Ούρε η Σεβίλλη - Στρέφεται σε άλλες λύσεις ο ΠΑΟΚ

Παίκτης της Σεβίλλης πρέπει να θεωρείται ο Ρόμπι Ούρε, με τον σύλλογο της Ανδαλουσίας να δίνει τα χέρια με τη Σίριους για ένα ποσό κοντά στα 9.2 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Στρέφεται σε άλλες λύσεις για την επίθεση ο ΠΑΟΚ

«Έκλεισε» Ούρε η Σεβίλλη - Στρέφεται σε άλλες λύσεις ο ΠΑΟΚ
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Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίζει την... ύπαρξή του στο Europa League την ερχόμενη Πέμπτη κόντρα στην Άντερλεχτ (13/08) στις Βρυξέλλες, ωστόσο τα μεταγραφικά μέτωπα που έχει ανοίξει ο «Δικέφαλος του βορρά» παραμένουν ανοιχτά, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση επιθετικού, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη για τα Αραβικά Εμιράτα.

Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του Ρόμπι Ούρε βρέθηκε αρκετά ψηλά στην «ασπρόμαυρη» λίστα, με τη Σεβίλλη να προλαβαίνει τους «ασπρόμαυρους» και ουσιαστικά να κάνει δικό της τον Σκωτσέζο φορ.

Όπως αποκαλύπτει η ισπανική «Μarca», Σεβίλλη και Σίριους συμφώνησαν για ένα ποσό κοντά στα 9.2 εκατομμύρια για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2029 με την σουηδική ομάδα.

Η προοπτική της La Liga ήταν κλειδί στο να προτιμήσει ο Ούρε τη Σεβίλλη, με τους Ανδαλουσιανούς πλέον να βρίσκονται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής και τον ΠΑΟΚ να στρέφει οριστικά το ενδιαφέρον του σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

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