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Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Τετέι - «Τρέχει» για ΤΣΣΚΑ 1948

Ευχάριστα νέα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, με τον Ανδρέα Τετέι να επιστρέφει στις προπονήσεις και να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια (11/08, 20:30).

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Τετέι - «Τρέχει» για ΤΣΣΚΑ 1948
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Χαμόγελα επικρατούν στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Ανδρέα Τετέι να ξεπερνάει τη λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και να επιστρέφει στις προπονήσεις του «τριφυλλιού».

Ο Έλληνας στράικερ αφότου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και πλέον «τρέχει» να προλάβει τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια (11/08, 20:30).

Η πρωινή προπόνηση του Τζέικομπ Νίστρουπ περιλάμβανε σε πρώτο στάδιο προθέρμανση και τακτική, ενώ ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

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