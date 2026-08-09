«Πόλεμος» στη FIFA: Προειδοποίηση για οργανωμένο σχέδιο ανατροπής του Ινφαντίνο

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» βρίσκεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με τη διοίκηση της FIFA να εξαπολύει πρωτοφανή επίθεση εναντίον όσων επιχειρούν να υπονομεύσουν τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο, καταγγέλλοντας «συντονισμένη και συνεχή προσπάθεια» αμφισβήτησης της ηγεσίας του εκτός των δημοκρατικών διαδικασιών.

Το πολεμικό κλίμα στους κόλπους της FIFA ξέσπασε στον απόηχο της κατάρρευσης ενός από τα πιο φιλόδοξα και αμφιλεγόμενα οικονομικά πρότζεκτ στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Ινφαντίνο επιχείρησε να αντλήσει περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές, παραχωρώντας μερίδιο των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και άλλων διοργανώσεων της ομοσπονδίας. Η πρόταση αυτή προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της UEFA, των εθνικών ομοσπονδιών αλλά και ανώτερων αξιωματούχων της ίδιας της FIFA, οδηγώντας σε εκκλήσεις για παραίτηση του Ιταλοελβετού παράγοντα.

Η κρίση ανάγκασε την ηγεσία σε μια έκτακτη σύσκεψη κορυφής στο Μαρόκο, όπου προσπάθησε να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή της στον πρόεδρο, την ώρα που η κόντρα μεταξύ των συνομοσπονδιών ολοένα και βαθαίνει.

Παράλληλα με το οικονομικό «ναυάγιο», η πίεση προς τον Ινφαντίνο κλιμακώθηκε μετά από αποκαλύψεις της βρετανικής «Daily Telegraph». Το δημοσίευμα ενέπλεκε τον πρόεδρο της FIFA σε σκιώδεις πληρωμές της UEFA προς πρώην υπάλληλό της, την περίοδο που ο ίδιος εκτελούσε χρέη γενικού γραμματέα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Αν και ο Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και η FIFA τις απορρίπτει ως παντελώς αβάσιμες, η συγκυρία φανερώνει πως η μάχη για τον έλεγχο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διεξάγεται πλέον σε όλα τα μέτωπα.

Στη μακροσκελή της ανακοίνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας πως όσοι δεν έχουν την υποστήριξη των ομοσπονδιών δεν θα πρέπει να επιδιώκουν να επιτύχουν μέσω ισχυρισμών, υπονοούμενων ή παραπληροφόρησης αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν μέσω των καθιερωμένων δημοκρατικών διαδικασιών.

Η FIFA κατέληξε υπογραμμίζοντας πως ο πρόεδρος εξελέγη δημοκρατικά, συνεχίζει να υπηρετεί με τη δική τους εντολή και η ομοσπονδία θα απαντά άμεσα και δυναμικά σε κάθε παραπλανητική αναφορά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση που εκτρέπεται από το καταστατικό και το πλαίσιο διακυβέρνησης του οργανισμού.