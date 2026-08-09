· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Επίσημο: Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Κίτον Γουάλας

Σημαντική ενίσχυση για τους Ισραηλινούς στην περιφέρεια, με την «ομάδα του λαού» να ανακοινώνει την απόκτηση του Κίτον Γουάλας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Επίσημο: Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Κίτον Γουάλας
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Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ με κάθε επισημότητα είναι ο Κίτον Γουάλας, με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για την Ευρώπη, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή των Ισραηλινών.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης των Ατλάντα Χοκς υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την «ομάδα του λαού» και αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην EuroLeague της επόμενης σεζόν.

Ο 27χρονος αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια στο NBA, μετρώντας συνολικά 84 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και έχοντας κατά μέσο όρο 4.2 πόντους, 2.1 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Μακάμπι:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Κίτον Γουάλας.

Ο Αμερικανός γκαρντ (1,91 μ., 27 ετών), ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Ατλάντα Χοκς του NBA, φέρνει μαζί του υψηλή ενέργεια, προσφορά στα ριμπάουντ, ενώ δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του.»

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