«Μπαμ» από το πουθενά: Στον Ερυθρό Αστέρα ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ

Μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι ολοκλήρωσε ο Ερυθρός Αστέρας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ.

Η ομάδα του Βελιγραδίου, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Βιλερμπάν στην οποία είχε υπογράψει εξ αρχής ο παίκτης, κινήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και κατάφερε στο τέλος να αποσπάσει την υπογραφή του Γερμανού γκαρντ.

Η προσθήκη του 30χρονου άσου στο ρόστερ προσφέρει σημαντικές λύσεις και σκληράδα στην περιφέρεια, καθώς και αμυντική συνεισφορά, με τον Μπαμπ να αναδεικνύεται κορυφαίος αμυντικός της EuroLeague την προπέρσινη χρονιά.

Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ αποτέλεσε βασικό πυλώνα της Αναντολού Εφές στην περσινή EuroLeague, προσφέροντας σταθερά σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Σε 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, είχε κατά μέσο όρο 7.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.5 κλέψιμο.