«Κλείνει» σε ομάδα 4ης κατηγορίας της Ιταλίας ο Βίκτορ Ιμπάρμπο

Μια ανάσα από την επιστροφή του στην Ιταλία βρίσκεται ο Βίκτορ Ιμπάρμπο, αυτή τη φορά για λογαριασμό ομάδας της Serie D.

Ο Κολομβιανός επιθετικός, ο οποίος πέρασε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2016 ως δανεικός από την Κάλιαρι, είχε μια σύντομη θητεία στο «τριφύλλι». Ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Ιανουάριο του 2017, καταγράφοντας συνολικά 16 εμφανίσεις και 3 τέρματα με την πράσινη φανέλα, πριν μετακομίσει στην Ιαπωνία για τη Σαγκάν Τόσου.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά την παρουσία του στην Ελλάδα, ο έμπειρος φορ παραμένει ενεργός. Μετά την αποχώρησή του από την Ίντερ Παλμίρα της δεύτερης κατηγορίας της Κολομβίας, ο Ιμπάρμπο βρίσκεται προ των πυλών της Ποντεντέρα.

Όπως αποκαλύπτουν τα ιταλικά ΜΜΕ, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τον Κολομβιανό να παρευρίσκεται ήδη στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ουρμπίνο Τάκολα.