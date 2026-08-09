Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Με 13 ελληνικές συμμετοχές η πρεμιέρα

Με 22 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, που διεξάγεται στο Σεν Ντενί της Γαλλίας και θα ολοκληρωθεί στις 16 Αυγούστου. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η ελληνική αποστολή θα έχει έντονη παρουσία, καθώς 13 αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι ατομικά και ένα ομαδικό αγώνισμα.

Η δράση για τα ελληνικά χρώματα ξεκινά με τα 400μ μικτή ατομική, όπου η χώρα μας θα έχει τριπλή εκπροσώπηση. Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2024 στο Βελιγράδι, Απόστολος Παπαστάμος, θα αγωνιστεί στη δεύτερη σειρά και την έκτη διαδρομή, έχοντας την όγδοη καλύτερη επίδοση με 4:14.37.

Στην ίδια σειρά θα συμμετάσχει και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, ο οποίος έχει δηλωθεί με 4:16.62 και βρίσκεται στη 10η θέση των συμμετοχών. Το 2024 είχε καταφέρει να προκριθεί στον τελικό. Την ελληνική τριάδα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος θα αγωνιστεί στην τρίτη σειρά και έχει χρόνο 4:18.28.

Στα 50μ πεταλούδα, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2024 Στέργιος Μπίλας θα κάνει την εμφάνισή του στη δεύτερη διαδρομή της όγδοης σειράς. Με χρόνο 23.00 είναι ο 13ος καλύτερος από τους 77 αθλητές που έχουν δηλωθεί.

Στις γυναίκες, η Άννα-Αυγούστα Βλάχου θα αγωνιστεί στα 100μ ελεύθερο, ενώ η Ελένη Αντωνιάδου θα συμμετάσχει στα 200μ ύπτιο. Αμφότερες πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών.

Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρξει και στα 100μ πρόσθιο. Ο Μάριος Ζαφειρόπουλος θα αγωνιστεί πρώτος, ενώ λίγο αργότερα θα πέσει στην πισίνα ο Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας, ο οποίος προέρχεται από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου στους εφήβους στο Μόναχο. Ο Ντούμας είχε συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών.

Στις 12:25 είναι προγραμματισμένη η συμμετοχή της ελληνικής ομάδας στα 4x200μ ελεύθερο, με τους Ανδρέα Βαζαίο, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Δημήτρη Μάρκου να αποτελούν την ελληνική τετράδα.

Η πρώτη ημέρα των ελληνικών συμμετοχών θα ολοκληρωθεί με την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800μ ελεύθερο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει την έβδομη καλύτερη επίδοση μεταξύ των 21 συμμετοχών με 8:32.29 και θα επιδιώξει την πρόκριση στον τελικό, έχοντας ως σημαντική παρακαταθήκη το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο ίδιο αγώνισμα στο Βελιγράδι το 2024.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Προκριματικά:

10.30: 400μ. μικτή ατομική ανδρών (Παπαστάμος, Γιουρτζίδης, Βλαχογιαννάκος)

10.54: 100μ. ελεύθερο γυναικών (Βλάχου)

11.22: 50μ. πεταλούδα ανδρών (Μπίλας)

11.26: 200μ. ύπτιο γυναικών (Αντωνιάδου)

10.45: 100μ. πρόσθιο ανδρών (Ντούμας, Ζαφειρόπουλος)

4×200μ. ελεύθερο γυναικών

12.25: 4×200μ. ελεύθερο ανδρών (Ελλάδα)

13.07: 800μ. ελεύθερο γυναικών (Βασιλάκη)

Το απογευματινό πρόγραμμα από τις 19:30 και μετά:

50μ. πεταλούδα ανδρών – ημιτελικά

100μ. ελεύθερο γυναικών – ημιτελικά

400μ. μικτή ατομική ανδρών – τελικός

200μ. ύπτιο γυναικών – ημιτελικά

100μ. πρόσθιο ανδρών – ημιτελικά

4×200μ. ελεύθερο γυναικών – τελικός

4×200μ. ελεύθερο ανδρών – τελικός.