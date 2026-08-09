Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πλούσια ελληνική δράση από την πρώτη ημέρα

Η Μεγάλη Βρετανία φιλοξενεί για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την 27η διοργάνωση του θεσμού να έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Η χώρα μας συμμετέχει με την μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της, η οποία αποτελείται από 59 αθλητές και αθλήτριες, μετά και την απουσία της Οξάνας Κορένεβα λόγω τραυματισμού.

Η ελληνική δράση ξεκινά στις 12:35, με τη Μαρία Ραφαηλίδου και τη Μαρία Μαγκούλια να αγωνίζονται στον προκριματικό της σφαιροβολίας γυναικών. Το όριο πρόκρισης στον τελικό έχει οριστεί στα 18,20 μέτρα.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης θα μπει στη μάχη του πρώτου γκρουπ της σφυροβολίας. Στο δεύτερο γκρουπ, στις 14:20, θα αγωνιστούν οι Γιώργος Παπαναστασίου και Μιχάλης Αναστασάκης, με το όριο πρόκρισης να βρίσκεται στα 78 μέτρα.

Στα 100 μέτρα γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά. Οι δύο Ελληνίδες θα πρέπει να πετύχουν έναν από τους 12 καλύτερους χρόνους των τριών προκριματικών σειρών, ώστε να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Στις 13:30 είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του Μίλτου Τεντόγλου. Ο κάτοχος του τίτλου και τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης θα αγωνιστεί στον προκριματικό του μήκους, μαζί με τον Νίκο Σταματονικολού, με το όριο πρόκρισης να έχει οριστεί στα 8,15 μέτρα.

Το πρωινό πρόγραμμα για την Ελλάδα θα ολοκληρωθεί με τον προκριματικό της σφαιροβολίας ανδρών, όπου θα συμμετάσχουν οι Κώστας Γεννίκης, Ιάσονας Μαχαίρας και Οδυσσέας Μουζενίδης. Το όριο για την πρόκριση στον τελικό είναι 20,60 μέτρα.

Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε τελικούς, με την Ελλάδα να έχει σημαντικές συμμετοχές. Εκτός από τους τελικούς της σφαιροβολίας ανδρών και γυναικών και των 100 μέτρων γυναικών, θα διεξαχθούν επίσης οι τελικοί στα 5.000 μέτρα ανδρών και στη μικτή σκυταλοδρομία 4x400 μέτρων.

Το βράδυ, η Σπυριδούλα Καρύδη θα αγωνιστεί στον προκριματικό του τριπλούν στις 21:55, με το όριο πρόκρισης να είναι στα 14,15 μέτρα.

Στη σφυροβολία γυναικών θα συμμετάσχει η Σταματία Σκαρβέλη, η οποία θα χρειαστεί επίδοση πάνω από 71,50 μέτρα για την απευθείας πρόκριση στον τελικό, αν και αναμένεται μεγάλη μάχη για τις διαθέσιμες θέσεις.