Νέα μεγάλη επιτυχία για την Ιακωβάκη: Χάλκινο μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ στο Όρεγκον

Η Ελένη Ιακωβάκη συνεχίζει να γράφει ιστορία για τον ελληνικό στίβο και στα 17 της χρόνια επιβεβαιώνει πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς.

Μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου Κ18 στα 400μ. στο Ριέτι, η Ελληνίδα αθλήτρια ανέβηκε ξανά στο βάθρο, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. εμπόδια.

Η Ιακωβάκη πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε σε 55.99, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20. Παράλληλα, έγινε η πρώτη φορά που «έσπασε» το φράγμα των 56 δευτερολέπτων, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή αγωνιστική της εξέλιξη.

Το χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης αθλήτριας αποτέλεσε το τρίτο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση του Γιουτζίν, μετά τα ασημένια της Έβελιν Μητροπούλου στο μήκος και της Ιουλιάννας Ρούσσου στα 800μ.