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Ολυμπιακός: Φουλάρει για να «κλείσει» τον Κάσερες της Τουλούζ!

Οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν τις επαφές για τον 26χρονο μέσο που είναι αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας. 

Ολυμπιακός: Φουλάρει για να «κλείσει» τον Κάσερες της Τουλούζ!
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Ο Κρίστιαν Κάσερες φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού, για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ, ομάδα στην οποία ανήκει ο 26χρονος, για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Το συμβόλαιο του αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο και ο παίκτης όπως αναφέρουν στην Γαλλία, απέρριψε πρόταση ανανέωσης που του έγινε. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή.

Ο Κάσερες έχει χρηματιστηριακή αξία 9 εκατ. ευρώ. Αγωνίζεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής, κυρίως ως κεντρικός χαφ. Έχει την ευχέρεια όμως να παίξει και πιο πίσω.

Το όνομά του έχει ακουστεί τόσο για τη Λιόν όσο και για τη Λανς. Στην Τουλούζ είναι από τη σεζόν 2023-24, ενώ πριν αγωνιζόταν στο MLS και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Την περασμένη σεζόν είχε 34 συμμετοχές, 2 γκολ και 5 ασίστ.

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