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ΟΦΗ: Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

ΟΦΗ: Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν
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Ο ΟΦΗ συνεχίζει την επένδυσή του σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίνου Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μεγάλωσε στη Γερμανία και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ και στη συνέχεια της Λεβερκούζεν. Αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως αμυντικός μέσος.

Ο Παπαδάκης αποτελεί ενεργό μέλος της Κ19 της Λεβερκούζεν, έχοντας μάλιστα καταγράψει δύο συμμετοχές στο Youth League, απέναντι σε Μπενφίκα και Μάντσεστερ Σίτι.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ17, η οποία εξασφάλισε ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

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