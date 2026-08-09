Άντερλεχτ: Ανατροπή στις καθυστερήσεις πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Βελγίου η Άντερλεχτ, λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για την ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς επικράτησαν 2-1 της Λα Λουβιέρ στο Lotto Park, παίρνοντας τη νίκη με ανατροπή και γκολ στις καθυστερήσεις.

Η Λα Λουβιέρ ήταν εκείνη που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 54ο λεπτό. Ένα λάθος στην άμυνα της Άντερλεχτ έδωσε την ευκαιρία στον Μουσταφά Ίσα να βρεθεί σε θέση βολής και να εκτελέσει ιδανικά για το 0-1.

Η εξέλιξη του αγώνα, ωστόσο, άλλαξε λίγα λεπτά αργότερα, καθώς στο 59’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Η Άντερλεχτ εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό της πλεονέκτημα και ανέβασε σημαντικά την πίεσή της, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης.

Η επιμονή των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 69’. Ο 17χρονος Ενγκά Κάνα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η λύτρωση για την Άντερλεχτ ήρθε τελικά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μπερτατσίνι, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην Άντερλεχτ μια σημαντική νίκη.

Μετά τη νίκη επί της Λα Λουβιέρ, η Άντερλεχτ στρέφει πλέον την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (13/08, 21:30), η οποία θα διεξαχθεί στο κατάμεστο Lotto Park.

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούζεμανς, Μάαμαρ, Αουγκούστινσον (58' Εντιαγέ), Μπιανκόν, Πετρό, Κάνα (89' Κομπιέλα), Άμπρος, Σαλιμπά (58' Σικάν), Τσβέτκοβιτς, Ενγκά Κάνα (78' Άντμαν), Ντεγκρίφ (78' Μπερτατσίνι)