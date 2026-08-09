Το τελευταίο «αντίο» του Μέσι στον πατέρα του

Το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα του, Χόρχε, είπε την Κυριακή (09/08) ο Λιονέλ Μέσι, σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Ροσάριο.

Ο Χόρχε Μέσι «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (08/08) σε ηλικία 68 ετών. Για τον Λιονέλ αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής του, καθώς βρισκόταν δίπλα του τόσο σε προσωπικό όσο και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ενώ είχε αναλάβει και τον ρόλο του ατζέντη του από τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Ο οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας ταξίδεψε το βράδυ του Σαββάτου στο Ροσάριο με ιδιωτικό αεροσκάφος από το Μαϊάμι. Μαζί του ήταν η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο, καθώς και τα παιδιά τους.

Η οικογένεια κατευθύνθηκε στη συνέχεια στην κοντινή πόλη Πέρες, όπου πραγματοποιήθηκε η ιδιωτική τελετή. Η πρόσβαση στο νεκροταφείο Ελ Πράδο είχε αποκλειστεί αυστηρά, με ισχυρή παρουσία ιδιωτικής ασφάλειας.

Το μεσημέρι της Κυριακής, αρκετά οχήματα άρχισαν να αποχωρούν από τον χώρο, γεγονός που επιβεβαίωσε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της τελετής. Παράλληλα, αποχώρησαν και οι άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας που βρίσκονταν στο σημείο από το προηγούμενο βράδυ.

Από νωρίς το πρωί, φίλαθλοι είχαν αφήσει μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια Μέσι έξω από το νεκροταφείο. Ανάμεσα στα αντικείμενα που τοποθετήθηκαν στα κάγκελα υπήρχε μια φανέλα με το Νο10, ένα στεφάνι λουλουδιών και χειρόγραφα μηνύματα όπως «Κουράγιο Λέο, σε αγαπάμε» και «Κουράγιο, οικογένεια Μέσι!».

Αρκετοί φίλαθλοι θέλησαν να σταθούν συμβολικά στο πλευρό του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής. Ένας από αυτούς ήταν ο 15χρονος Λούκας Μπλάνκο, κάτοικος της Πέρες, ο οποίος άφησε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης.

«Έχει δώσει τόση χαρά σε αυτή τη χώρα, τώρα είναι η σειρά μας να του ανταποδώσουμε λίγη από αυτή και να τον παρηγορήσουμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά ο Κάρλος και η Άνα, ζευγάρι από την Τρες Αρόγιος, οι οποίοι ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα προκειμένου να βρεθούν κοντά στον Μέσι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στο πλευρό του αρχηγού τους θέλησαν να σταθούν και αρκετοί συμπαίκτες του από την εθνική Αργεντινής. Ο Λεάντρο Παρέδες, μετά το παιχνίδι της Μπόκα Τζούνιορς με τη Βελέζ, αποκάλυψε πως οι διεθνείς συζητούσαν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στο Ροσάριο για να στηρίξουν τον Μέσι και την οικογένειά του.