Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (10/08): «Γιαννακόπουλος on fire!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στους «EuroInsiders» κι όπως ήταν αναμενόμενο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μίλησε με τη γνωστή του ειλικρίνεια και δίχως «φίλτρα» στα λόγια του.

«Γιαννακόπουλος on fire» και «Χείμαρρος Γιαννακόπουλος» είναι οι χαρακτηριστικοί τίτλοι στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει αναφορά για τα «5 διλήμματα του Νίστρουπ», ενόψει της ρεβάνς της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, όπου ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί «με Λιβάι βασικό». Τέλος, ο Ολυμπιακός «παλεύει για τον Ουγκάλντε, το «9» του αύριο!».