ΠΑΟΚ: Θετικός ο Τένγκστεντ για τη μεταγραφή του στον «Δικέφαλο του Βορρά»

Την Κυριακή (09/08) προέκυψε από την Ολλανδία ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο Δανό, για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του.

Ο Τένγκστεντ ανήκει στη Φέγενορντ, η οποία ωστόσο είναι ανοιχτή στην παραχώρησή του. Μάλιστα, ο Δανός επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής από την πρεμιέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος απέναντι στη Σπάρτα Ρότερνταμ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τένγκστεντ είναι θετικός στην προοπτική να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ η Φέγενορντ φέρεται να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή είχε δαπανήσει πέρυσι για την απόκτησή του από την Μπενφίκα.

Ο 26χρονος επιθετικός έχει συμβόλαιο με την ολλανδική ομάδα μέχρι το 2029, ενώ σύμφωνα με τους Ολλανδούς για την περίπτωσή του υπάρχει ενδιαφέρον και από την Τραμπζονσπόρ, τους Σιάτλ Σάουντερς του MLS, καθώς και από μία ομάδα της Championship στην Αγγλία.

Την περασμένη σεζόν ο Τένγκστεντ πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις με τη Φέγενορντ, σημειώνοντας πέντε γκολ. Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελλάς Βερόνα από την Μπενφίκα, όπου μέτρησε επτά γκολ σε 26 παιχνίδια, ενώ στην τριετία του στη Λισαβόνα είχε συνολικά τέσσερα γκολ σε 35 συμμετοχές.