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Στην Κόμο έως το 2031 ο Τσαλόμπα

Ο Τρεβό Τσαλόμπα αποχαιρετά οριστικά την Τσέλσι και μετακομίζει στην Ιταλία για λογαριασμό της Κόμο, με τον 27χρονο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Στην Κόμο έως το 2031 ο Τσαλόμπα
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ΟΤρεβό Τσαλόμπα αποχαιρετά την Τσέλσι και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Ιταλία για λογαριασμό της Κόμο.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού, ολοκληρώνοντας μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Η Κόμο κατέβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι για την απόκτησή του, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη 6 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα κρατήσει τον Τσαλόμπα στην Κόμο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

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