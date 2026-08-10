Στην Κόμο έως το 2031 ο Τσαλόμπα

ΟΤρεβό Τσαλόμπα αποχαιρετά την Τσέλσι και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Ιταλία για λογαριασμό της Κόμο.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού, ολοκληρώνοντας μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Η Κόμο κατέβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι για την απόκτησή του, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη 6 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα κρατήσει τον Τσαλόμπα στην Κόμο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.