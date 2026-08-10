Στην Κόμο έως το 2031 ο Τσαλόμπα
Ο Τρεβό Τσαλόμπα αποχαιρετά οριστικά την Τσέλσι και μετακομίζει στην Ιταλία για λογαριασμό της Κόμο, με τον 27χρονο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.
ΟΤρεβό Τσαλόμπα αποχαιρετά την Τσέλσι και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Ιταλία για λογαριασμό της Κόμο.
Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού, ολοκληρώνοντας μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Η Κόμο κατέβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι για την απόκτησή του, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη 6 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα κρατήσει τον Τσαλόμπα στην Κόμο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.