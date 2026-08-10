Παναθηναϊκός: «Πετάει» για Βουλγαρία – Πιθανό να έχει τέσσερις επιθετικούς στην αποστολή!

Το βράδυ της Τρίτης (11/8) ο Παναθηναϊκός έχει αγώνα… do or die στη Βουλγαρία. Οι «πράσινοι» μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ, έκαναν δυσκολότερη την υπόθεση πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League. Γνωρίζοντας, μάλιστα, πως δεν έχουν δικαίωμα λάθους. Καθώς «στραβοπάτημα», θα σημάνει το ευρωπαϊκό τέλος της σεζόν.

Σήμερα το μεσημέρι (Δευτέρα 10/8) θα γίνει γνωστή η αποστολή που θα πάρει μαζί του ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Νωρίς το απόγευμα οι «πράσινοι» θα «πετάξουν» για Σόφια. Εκεί όπου θα αναμετρηθούν με την ΤΣΣΚΑ 1948, θέλοντας πάση θυσία να φύγουν νικητές, για να προσθέσουν στις αποσκευές τους και την πρόκριση.

Η μεγάλη διαφορά συγκριτικά με το πρώτο ματς, θα έχει να κάνει με την επίθεση. Εκεί όπου ήταν διαθέσιμος για την επίθεση μόνο ο Ράστοντερ. Στη ρεβάνς, πέραν του πρώην σέντερ φορ της Τουν, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν άλλοι τρεις παίκτες διαθέσιμοι.

Ο Ανδρέας Τετέι θα ταξιδέψει με την αποστολή όπως όλα δείχνουν. Ο Σίριλ Ντέσερς προπονείται τις τελευταίες μέρες και είναι στη διάθεση του Νίστρουπ αν θα τον πάρει μαζί. Ο Δανός είχε τονίσει πως πιθανότατα θα το κάνει.

Για πρώτη φορά, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην αποστολή και ο Λιβάι Γκαρσία. Κατά συνέπεια ο Παναθηναϊκός που δεν είχε λύσεις για το δεξιό «φτερό» και την κορυφή της επίθεσης, είναι πιθανό να έχει για το αυριανό παιχνίδι τους Τετέι, Ντέσερς, Λιβάι Γκαρσία, έτοιμους να δώσουν λύσεις.