ΑΕΚ: Στη Βουλγαρία γράφουν για Μπουράς, αλλά η «Ένωση» δεν ασχολείται με την περίπτωσή του

Με αφορμή κάποιες δηλώσεις του εκπροσώπου του 24χρονου μέσου της Λέφσκι Σόφιας, στη Βουλγαρία συνδέουν τους «κιτρινόμαυρους» με τον ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, το «Gong.bg» αναφέρει πως η Πρωταθλήτρια Ελλάδας βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Αλγερινού χαφ, επικαλούμενο δηλώσεις του Νεσίμ Ντριντί, ενός εκ των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή, στο «Maghreb-Foot».

«Δεν πιστεύω ότι ο Ακράμ Μπουράς θα παραμείνει στη Λέφσκι για ακόμη μία σεζόν. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, για το ενδεχόμενο μεταγραφής. Μιλάμε για πώλησή του στη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή.

Όπως προκύπτει, πάντως, η ΑΕΚ κι ο Χαβιέ Ριμπάλτα δεν ασχολούνται με την περίπτωση του Ακραμ Μπουράς. Μάλιστα, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου με αφορμή τις δηλώσεις του Ντριντί, υπογράμμιζε κατηγορηματικά ότι: «δεν τον γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του».

Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο και για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπουράς, σε συνέχεια των προηγούμενων αναφορών που έχουν συνδέσει τους «ερυθρόλευκους» με την περίπτωση του Αλγερινού μέσου.

Ο Μπουράς αποκτήθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας το περασμένο καλοκαίρι, έναντι ποσού κοντά στις 350.000 ευρώ, και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Συνολικά, μέτρησε 37 συμμετοχές, πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης από τραυματισμό στον αριστερό μηρό.