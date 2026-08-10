Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Με Τεντόγλου ανοίγει η αυλαία στο Μπέρμιγχαμ

Με τον Μίλτο Τεντόγλου να αποτελεί το πρόσωπο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ανοίγει το μεσημέρι η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.

Ο Έλληνας Πρωταθλητής ρίχνεται στη μάχη στις 13:30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), όπου θα συμμετάσχει στον προκριματικό του μήκους. Το όριο πρόκρισης στον τελικό έχει οριστεί στα 8,15μ.

Νωρίτερα, στις 12:35, η Μαρία Ραφαηλίδου, που μόλις επέστρεψε από το Γιουτζίν, κι η Μαρία Μαγκούλια θα ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους στον προκριματικό της σφαιροβολίας, με το όριο πρόκρισης να βρίσκεται στα 18,20μ.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 12:40, θα αρχίσει τις προσπάθειές του ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο πρώτο γκρουπ του προκριματικού της σφυροβολίας. Για την απευθείας πρόκριση στον τελικό θα χρειαστεί επίδοση πάνω από τα 78,00μ.

Στο δεύτερο γκρουπ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 14:20, θα συμμετάσχουν οι Γιώργος Παπαναστασίου και Μιχάλης Αναστασάκης, έχοντας και εκείνοι ως στόχο την επίδοση των 78,00μ. που δίνει την απευθείας πρόκριση στον τελικό.