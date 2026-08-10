Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ουρουγουάης, καθώς ένα δυνατό διώξιμο αμυντικού έστειλε την μπάλα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τη δεύτερη κατηγορία, ανάμεσα στην Ουρουγουάν Μοντεβιδέο και την Παϊσαντού, ένα διώξιμο αμυντικού είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα στον δρόμο που βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο.

Στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα και να ανακόψει πιθανή αντεπίθεση των αντιπάλων, ο αμυντικός την έστειλε με δύναμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα κατέληξε στον αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται ακριβώς έξω από το γήπεδο, την ώρα που τα οχήματα κινούνταν στον δρόμο.

Ένας οδηγός αιφνιδιάστηκε από την παρουσία της μπάλας και πάτησε φρένο για να την αποφύγει, με το όχημα που ακολουθούσε να πέφτει πάνω στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του. Το περιστατικό στο «Parque ANCAP» του Μοντεβιδέο καταγράφηκε από την τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης και στη συνέχεια έκανε τον γύρο των social media.

Για την ιστορία, η Ουρουγουάν Μοντεβιδέο επικράτησε με 1-0 της Παϊσαντού. Εκτός γηπέδου, ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό για τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο ατύχημα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ευτυχώς από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.