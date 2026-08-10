Με το μυαλό στην Άντερλεχτ και στο… βάθος ο επόμενος

Η ομάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντατική της προετοιμασία για τον πολύ μεγάλο αγώνα της Πέμπτης (13/8 21:30) με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, εκεί όπου θέλει την νίκη-πρόκριση -μετά την ήττα στην Τούμπα- για να συνεχίσει στο Europa League.

Ο Λίσι και οι παίκτες του μπορεί να είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην μεγάλη αναμέτρηση, αλλά στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ βρίσκεται και η αυριανή αναμέτρηση μεταξύ της Καϊράτ και της Λέφσκι Σόφιας, αλλά και αυτή μεταξύ του Απόλλωνα και της Μπραν.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης επί της Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊράτ-Λέφκσι (11/8, 18:00), με τους φιλοξενούμενους να έχουν επικρατήσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα, ενώ στο ενδεχόμενο αποκλεισμού θα παίξει τη... ζωή του στο Conference League κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Απόλλωνα Λεμεσού-Μπραν (11/8, 20:00), με τους Κύπριους να έχουν το προβάδισμα μετά το διπλό με 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση.