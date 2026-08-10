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Με το μυαλό στην Άντερλεχτ και στο… βάθος ο επόμενος

Στον ΠΑΟΚ φουλάρουν για τον μεγάλο αγώνα της Πέμπτης, αύριο το βράδυ όμως θα μάθουν ποιον αντίπαλο θα βρουν στη συνέχεια της διαδρομής τους, είτε το Europa, είτε στο Conference League.

Με το μυαλό στην Άντερλεχτ και στο… βάθος ο επόμενος
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Η ομάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντατική της προετοιμασία για τον πολύ μεγάλο αγώνα της Πέμπτης (13/8 21:30) με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, εκεί όπου θέλει την νίκη-πρόκριση -μετά την ήττα στην Τούμπα- για να συνεχίσει στο Europa League.

Ο Λίσι και οι παίκτες του μπορεί να είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην μεγάλη αναμέτρηση, αλλά στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ βρίσκεται και η αυριανή αναμέτρηση μεταξύ της Καϊράτ και της Λέφσκι Σόφιας, αλλά και αυτή μεταξύ του Απόλλωνα και της Μπραν.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης επί της Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊράτ-Λέφκσι (11/8, 18:00), με τους φιλοξενούμενους να έχουν επικρατήσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα, ενώ στο ενδεχόμενο αποκλεισμού θα παίξει τη... ζωή του στο Conference League κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Απόλλωνα Λεμεσού-Μπραν (11/8, 20:00), με τους Κύπριους να έχουν το προβάδισμα μετά το διπλό με 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση.

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