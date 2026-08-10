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Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επίσημη η επιστροφή του Σέιν Χάντερ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επιστροφή του Σέιν Χάντερ, ο οποίος εντάσσεται ξανά στο ρόστερ της ομάδας του Όντεντ Κάτας ενόψει της νέας σεζόν.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επίσημη η επιστροφή του Σέιν Χάντερ
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Στο ρόστερ της «ομάδας του λαού» για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα βρίσκεται ο 25χρονος ψηλός, με τον ισραηλινό σύλλογο να ανακοινώνει επίσημα την επιστροφή του.

Ο Χάντερ είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι με τη Μακάμπι για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, ωστόσο τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,3 τάπες ανά παιχνίδι, ενώ στην πρώτη του παρουσία στο Basketball Champions League μέτρησε 8,8 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 1 μπλοκ ανά αγώνα.

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