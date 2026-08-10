Χρήστο Θεοδωρόπουλε, τι κρασί πίνουμε φέτος το καλοκαίρι;

Το κρασί δεν είναι πια υπόθεση μόνο των ειδικών. Είναι η παρέα στο μπαλκόνι, το BBQ της Κυριακής, το τραπέζι στις διακοπές και το ποτήρι που μπορεί να απογειώσει μια καλοκαιρινή βραδιά.

Ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων σομελιέ που προσπαθούν να κάνουν το κρασί πιο προσιτό και λιγότερο... τρομακτικό για τον κόσμο. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει συνεργαστεί με μερικές από τις πιο γνωστές διευθύνσεις της ελληνικής γαστρονομίας, ξεκινώντας από το εμβληματικό Warehouse στα Εξάρχεια, ένα από τα wine bars που συνέβαλαν όσο λίγα στην άνθηση της οινικής κουλτούρας στην Αθήνα. Στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό του βραβευμένου σεφ Έκτορα Μποτρίνι, στο εστιατόριο «Σελήνη» της Σαντορίνης, ενώ σήμερα είναι ο σομελιέ του Hervé Restaurant στα Πετράλωνα, το οποίο διακρίθηκε με Χρυσό Σκούφο και αστέρι Michelin.

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Όταν δεν βρίσκεται σε κάποιο εστιατόριο, ταξιδεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επισκέπτεται οινοποιεία και αναζητά ιστορίες πίσω από κάθε μπουκάλι κρασί. Ποιος, λοιπόν, πιο ειδικός για να μας λύσει όλες τις απορίες γύρω το ποιο κρασί ταιριάζει στον καύσωνα μέχρι το αν υπάρχει θέση για ένα ποτήρι κρασί στη ζωή ενός ανθρώπου που γυμνάζεται. Και όχι μόνο…

- Αν έπρεπε να περιγράψεις το ελληνικό καλοκαίρι με ένα μόνο κρασί, ποιο θα ήταν και γιατί;

Ένα αφρώδες κρασί. Το ανοίγεις, ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος του φελλού, γίνεται μια μικρή «έκρηξη» και από εκεί και πέρα το μόνο που μένει είναι να το απολαύσεις. Αυτή είναι άλλωστε και η φιλοσοφία του ελληνικού καλοκαιριού.

- Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι όταν πίνουμε κρασί το καλοκαίρι;

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι η θερμοκρασία. Όπως συμβαίνει και με την μπίρα, έτσι και στο κρασί, ένα υπερβολικά παγωμένο ποτήρι αλλοιώνει τα αρώματα και τη γεύση του. Από την άλλη, αρκετοί αγοράζουν ένα μπουκάλι και το αφήνουν για ώρα μέσα στο αυτοκίνητο, κάτι που επίσης επηρεάζει αρνητικά την ποιότητά του. Το κρασί θέλει τη σωστή μεταχείριση για να δείξει τον χαρακτήρα του.

- Όλοι έχουμε βρεθεί μπροστά σε μια κάβα χωρίς να ξέρουμε τι να διαλέξουμε. Ποιος είναι ο πιο απλός "κανόνας" για να μην κάνουμε λάθος αγορά;

Και όμως, πιστεύω ότι υπάρχει κανόνας. Το σημαντικότερο είναι να ανακαλύψει ο καθένας τι πραγματικά του αρέσει. Η συμβουλή μου είναι να αγοράζει κανείς διαφορετικά κρασιά, ακόμη και πιο οικονομικές ετικέτες, και να δοκιμάζεις ποικιλίες. Πάρτε δύο ή τρεις διαφορετικές Μαλαγουζιές, συγκρίνετέ τες και μη διστάσετε να ζητήσετε συμβουλές από έναν άνθρωπο στην κάβα. Έτσι χτίζεται σιγά-σιγά η προσωπική σχέση με το κρασί.

- BBQ, ψάρια δίπλα στη θάλασσα, burger, πίτσα, καρπούζι. Ποιο κρασί θα έβαζες δίπλα σε καθεμία από αυτές τις καλοκαιρινές στιγμές;

Δίπλα στο καρπούζι: Ένα ημίξηρο ροζέ. Για τα ψάρια, εξαρτάται από το ψάρι. Για ένα πιο λιπαρό, όπως π.χ. η στείρα ή συναγρίδα, θα επέλεγα ακόμη και ένα λευκό που έχει περάσει από βαρέλι.

Το BBQ τώρα είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος, καθώς μπορεί να σταθεί τόσο ένα φρέσκο κόκκινο όσο και ένα λευκό με νεύρο, όπως μια λεμονάτη Ρομπόλα. Το ωραίο με το κρασί είναι ότι δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες, αρκεί να υπάρχει ισορροπία.

- Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να ασχολούνται με το κρασί. Είναι μόδα ή έχει αλλάξει πραγματικά η κουλτούρα γύρω από αυτό;

Δεν είναι μόδα. Τα τελευταία δέκα χρόνια βλέπουμε μια πραγματική αλλαγή στην κουλτούρα του κόσμου. Οι καταναλωτές έχουν μάθει περισσότερα, ψάχνουν ποικιλίες, ζητούν συγκεκριμένες ετικέτες και ενδιαφέρονται να καταλάβουν τι πίνουν. Παλιότερα το κρασί είχε μια πιο ελιτίστικη εικόνα. Σήμερα οφείλουμε κι εμείς οι σομελιέ να φέρουμε το κρασί πιο κοντά στον κόσμο και να το κάνουμε πιο προσιτό.

Σε παρουσίαση κρασιών στη Γαλλική πρεσβεία.

- Αν ερχόταν ένας φίλος σου και σου έλεγε «θέλω να μάθω να πίνω κρασί», ποια θα ήταν η πρώτη σου συμβουλή;

Να μην φοβηθεί να ρωτήσει. Είτε σε μια καλή κάβα είτε έναν άνθρωπο που γνωρίζει το αντικείμενο. Θα του έλεγα επίσης να κρατάει σημειώσεις για τα κρασιά που δοκιμάζει, ώστε να θυμάται τι του άρεσε και τι όχι. Και πάνω απ' όλα, να ταξιδεύει στους αμπελώνες και τα οινοποιεία. Το κρασί δεν το γνωρίζεις μόνο μέσα από το ποτήρι, αλλά και μέσα από τον τόπο που το γεννά. Το ταξίδι είναι στην κουλτούρα του οίνου.

- Υπάρχουν κρασιά που θεωρείς ιδανικά για να τα απολαμβάνει κάποιος παγωμένα στην παραλία ή είναι... ιεροσυλία;

Καθόλου ιεροσυλία. Τα αφρώδη κρασιά είναι ιδανικά για να σερβίρονται δροσερά, όπως και τα πιο ελαφριά λευκά ή ροζέ. Αντιθέτως, τα λευκά που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι καλό είναι να σερβίρονται λίγο πιο ζεστά, ώστε να αναδεικνύουν τον χαρακτήρα τους. Όσο για τα κόκκινα, το περίφημο «θερμοκρασία δωματίου» είναι ένας όρος που συχνά παρερμηνεύεται, ειδικά το ελληνικό καλοκαίρι.

- Πόσο ισχύει σήμερα ο κανόνας «κόκκινο με κρέας, λευκό με ψάρι»;

Δεν ισχύει απόλυτα. Το σημαντικότερο είναι ο τρόπος που έχει μαγειρευτεί το φαγητό. Ένας ροφός με πλούσια σάλτσα μπορεί να ταιριάξει υπέροχα με ένα ελαφρύ κόκκινο κρασί από δεξαμενή, ενώ ένα λευκό κρέας μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με ένα λευκό βαρελάτο. Ένα από τα αγαπημένα μου pairings είναι η μαγειρίτσα με ρετσίνα. Επίσης, θα πρότεινα χωρίς δεύτερη σκέψη και ρετσίνα με sushi. Πολλοί εκπλήσσονται όταν το δοκιμάζουν.

Το χόμπι του Χρήστου Θεοδωρόπουλου είναι να πηγαίνει σε εστιατόρια και να δοκιμάζει κρασιά.

- Μπορεί ένας άνθρωπος που γυμνάζεται συστηματικά να έχει θέση για ένα ποτήρι κρασί στην καθημερινότητά του;

Φυσικά, αρκεί να υπάρχει μέτρο. Αν κάποιος ακολουθεί έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, μπορεί να απολαύσει ένα ή δύο ποτήρια κρασί, ιδιαίτερα σε μια ημέρα ξεκούρασης. Μάλιστα, πλέον στις περισσότερες ετικέτες υπάρχει QR Code με όλες τις διατροφικές πληροφορίες, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ακριβώς τι πίνει.

Στο day off, μπορεί να πιεί και δύο, άμα το επιθυμεί. Αλλά το μυστικό είναι πάντα το μέτρο.

- Ποια είναι η πιο περίεργη ή αστεία ερώτηση που σου έχει κάνει ποτέ κάποιος πελάτης;

Μία από τις πιο συχνές είναι αν ο οινοποιός προσθέτει τα αρώματα μέσα στο κρασί. Η απάντηση είναι φυσικά όχι. Τα αρώματα δημιουργούνται φυσικά μέσα από τις χημικές ενώσεις που αναπτύσσονται κατά την οινοποίηση και την παλαίωση. Είναι μια πολύ συνηθισμένη απορία, ειδικά για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του κρασιού.

Ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, σε ένα από τα ταξίδια του στη Γαλλία και συγκεκριμένα, στη Βουργουνδία.

- Υπάρχει κάποιο κρασί κάτω από 15-20 ευρώ που πιστεύεις ότι αξίζει πολύ περισσότερα;

Αντί να προτείνω συγκεκριμένες ετικέτες, θα πρότεινα να αναζητήσει κανείς συγκεκριμένες περιοχές. Η Νάξος με το Ποταμίσι και άλλες λευκές ποικιλίες κάνει εξαιρετικές δουλειές. Η Κεφαλονιά έχει εκπληκτικές Ρομπόλες, Μοσχάτα και Μαυροδάφνες, ενώ η Αττική έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά και προσφέρει πολλές εξαιρετικές επιλογές που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

- Αν μπορούσες να ανοίξεις μόνο ένα μπουκάλι για ένα καλοκαιρινό βράδυ με καλή παρέα, ποιο θα ήταν;

Θα διάλεγα και μια καλή ρετσίνα. Είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο ελληνικό κρασί, όμως όταν είναι σωστά φτιαγμένη μπορεί να συνοδεύσει σχεδόν ολόκληρο το καλοκαιρινό τραπέζι. Από θαλασσινά μέχρι μεζέδες, είναι ένα κρασί που ενώνει την παρέα και ταιριάζει απόλυτα στο ελληνικό καλοκαίρι.