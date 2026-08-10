Μίλτος Τεντόγλου: Στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,26μ. – Κυνηγά το 4ο σερί χρυσό

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026 για τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του μήκους, χωρίς να χρειαστεί να ολοκληρώσει και τις τρεις προσπάθειές του.

Στην 27η έκδοση της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στο Μπέρμιγχαμ, ο 28χρονος αθλητής μπήκε στον προκριματικό έχοντας ήδη αφήσει τα διαπιστευτήριά του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο.

Στις 26 Ιουλίου, ο Τεντόγλου είχε πραγματοποιήσει άλμα στα 8,66μ., ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα από το 2007, και ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Στον προκριματικό ξεκίνησε με άλμα στα 7,78μ., έχοντας πατήσει αρκετά πίσω από τη βαλβίδα. Στη δεύτερη προσπάθειά του, όμως, ανέβασε αισθητά την επίδοσή του και με άλμα στα 8,26μ. εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ο Τεντόγλου έκανε έτσι το πρώτο βήμα και πλέον στρέφει την προσοχή του στον τελικό του μήκους, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (11/08, 22:16), με στόχο να ολοκληρώσει την αποστολή του και να κατακτήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρώτη θέση και, εφόσον επιβεβαιώσει τον τίτλο του, θα πανηγυρίσει το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο Τεντόγλου έχει ήδη ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, το 2018, το 2022 και το 2024, και πλέον διεκδικεί να συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί του και στο Μπέρμιγχαμ.