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Σρόιντερ: «Ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές μακρινές μπαλιές» - Οι δηλώσεις του προπονητή της Ναϊμέγκεν

Ο προπονητής της Ναϊμέγκεν, Ντικ Σρόιντερ, στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού ενόψει της ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, ενώ αναφέρθηκε και στις διαθέσιμες επιλογές της ομάδας του.

Σρόιντερ: «Ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές μακρινές μπαλιές» - Οι δηλώσεις του προπονητή της Ναϊμέγκεν
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Περισσότερες επιλογές θα έχει στη διάθεσή του ο Σρόιντερ, όπως ανέφερε ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Τρίτης (11/8).

Ο Μπραμ Νάουτινγκ επιστρέφει στην αποστολή, ενώ διαθέσιμοι αναμένεται να είναι και οι Ντάρκο Νέγιασμιτς και Τομπίας Στορμ.

Ο Νέγιασμιτς είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τέλσταρ το περασμένο Σάββατο (08/08), ενώ το μοναδικό ερωτηματικό αφορά στον Φίλιπ Σάντλερ. Για την κατάσταση του τελευταίου, ο Σρόιντερ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «θα έχουμε οριστική απάντηση αύριο», ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να χρησιμοποιεί απουσίες ως δικαιολογία. «Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, θέλω να κερδίζω κάθε παιχνίδι με τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου», τόνισε ο προπονητής της Ναϊμέγκεν.

Ο Σρόιντερ αναφέρθηκε στη συνέχεια στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, επισημαίνοντας πως οι διεκδικήσεις της δεύτερης μπάλας θα αποτελέσουν ένα από τα σημεία που μπορούν να κρίνουν τη ρεβάνς. «Θα είναι άλλο ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις διεκδικήσεις της δεύτερης μπάλας. Παίζουν με πάρα πολλές μακρινές μπαλιές, κατά μέσο όρο 25 με 35 μακρινές μεταβιβάσεις από τον τερματοφύλακα ανά αγώνα. Από εκεί και πέρα, μπορούν να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο χάρη στην ικανότητά τους στις μονομαχίες, ενώ γίνονται πολύ επικίνδυνοι στην τελική πάσα. Καταφέραμε να το εξουδετερώσουμε αυτό με επιτυχία στην Αθήνα, αφού δυσκολευτήκαμε στα πρώτα είκοσι λεπτά. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο και καταφέραμε να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά», ανέφερε ο τεχνικός της Ναϊμέγκεν.

Στη συνέντευξη Τύπου την ολλανδική ομάδα εκπροσώπησε και ο Τιαρόν Σερί, ο οποίος στάθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει να δημιουργήσουν οι φίλαθλοι της Ναϊμέγκεν στο γήπεδο. «Θα είναι μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας, με τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Είδαμε την περασμένη σεζόν ότι οι εντός έδρας αγώνες, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, μπορούν να αφυπνίσουν κάτι στην ομάδα», δήλωσε ο 38χρονος μεσοεπιθετικός.

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