Ευρωπαϊκό στίβου: Στον τελικό της σφυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης - «Λύγισε» ο Αναστασάκης (vid)

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε 75.22 μ. στην δεύτερη προσπάθειά του, ενώ έκανε ακόμα 71.07 στην πρώτη και 73.85 στην τρίτη (όριο 78.00 μ.).

Έτσι θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο στον τελικό που θα γίνει αύριο Τρίτη στις 21:10.

Αντίθετα δεν τα κατάφεραν οι άλλοι δύο Έλληνες που μετείχαν στα προκριματικά της σφυροβολίας. Ο Μιχάλης Αναστασάκης με καλύτερη βολή στα 72.57 έμεινε στην 18η θέση (οι προσπάθειές του κατά σειρά: 72.05, 71.84, 72.57), ενώ ο Γιώργος Παπαναστασίου ήταν 30ος με καλύτερη βολή στα 67.89 (66.10, 67.89, Άκυρος).

Μάλιστα, ο Αναστασάκης συγκλόνισε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης:

Στον τελικό της σφυροβολίας προκρίθηκε και ο Κύπριος πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης με βολή 75.48 μ. Καταλαμβάνοντας την 11η θέση στον προκριματικό.

Στην σφαιροβολία των ανδρών οι Γεννίκης και Μουζενίτης που αγωνίστηκαν στον προκριματικό αποκλείστηκαν καθώς έμειναν εκτός 12αδας.

Την καλύτερη εμφάνιση έκανε ο Κωνσταντίνος Γεννίκης που πήρε την 14η θέση με βολή 19.37 μ. (κατά σειρά 19.37 - άκυρο - άκυρο) και έχασε την πρόκριση για κάτι λιγότερο από 20 εκατοστά, αφού ο 12ος των προκριματικών, ο Ιρλανδός Έρικ Φέιβορς έκανε 19.54.

Ο δεύτερος Έλληνας που μετείχε στον προκριματικό, ο Οδυσσέας Μουζενίτης με καλύτερη βολή στα 18.35 που έκανε στην 3η του προσπάθεια έμεινε 25ος, ενώ είχε ξεκινήσει με 18:03 και 18.10 στη δεύτερη βολή του.

Ο Ιάσωνας Μαχαίρας που επίσης μετείχε στον αγώνα, ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου υπάρχουν δυο ακόμα ελληνικές συμμετοχές, αυτή της Καρύδη στο τριπλούν γυναικών (με όριο 14.15) και αυτή της Σκαρβέλη στην Σφυροβολία γυναικών (όριο 71.50).

Το πρόγραμμα:

21:03 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:10 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

21:35 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

21:55 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Καρύδη (Β’ Γκρουπ) - Όριο: 14.15

22:10 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:33 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:38 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη (Β’ Γκρουπ) - Όριο: 71.50

22:40 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:00 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

23:40 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

23:50 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ