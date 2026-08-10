Ευρωπαϊκό στίβου: Στον τελικό της σφυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης - «Λύγισε» ο Αναστασάκης (vid)

Την πρόκρισή του στον τελικό της σφυροβολίας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ εξασφάλισε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης καταλαμβάνοντας την 12η θέση στον προκριματικό του αγωνίσματος.

Ευρωπαϊκό στίβου: Στον τελικό της σφυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης - «Λύγισε» ο Αναστασάκης (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε 75.22 μ. στην δεύτερη προσπάθειά του, ενώ έκανε ακόμα 71.07 στην πρώτη και 73.85 στην τρίτη (όριο 78.00 μ.).

Έτσι θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο στον τελικό που θα γίνει αύριο Τρίτη στις 21:10.

Αντίθετα δεν τα κατάφεραν οι άλλοι δύο Έλληνες που μετείχαν στα προκριματικά της σφυροβολίας. Ο Μιχάλης Αναστασάκης με καλύτερη βολή στα 72.57 έμεινε στην 18η θέση (οι προσπάθειές του κατά σειρά: 72.05, 71.84, 72.57), ενώ ο Γιώργος Παπαναστασίου ήταν 30ος με καλύτερη βολή στα 67.89 (66.10, 67.89, Άκυρος).

Μάλιστα, ο Αναστασάκης συγκλόνισε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης:

Στον τελικό της σφυροβολίας προκρίθηκε και ο Κύπριος πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης με βολή 75.48 μ. Καταλαμβάνοντας την 11η θέση στον προκριματικό.

Στην σφαιροβολία των ανδρών οι Γεννίκης και Μουζενίτης που αγωνίστηκαν στον προκριματικό αποκλείστηκαν καθώς έμειναν εκτός 12αδας.

Την καλύτερη εμφάνιση έκανε ο Κωνσταντίνος Γεννίκης που πήρε την 14η θέση με βολή 19.37 μ. (κατά σειρά 19.37 - άκυρο - άκυρο) και έχασε την πρόκριση για κάτι λιγότερο από 20 εκατοστά, αφού ο 12ος των προκριματικών, ο Ιρλανδός Έρικ Φέιβορς έκανε 19.54.

Ο δεύτερος Έλληνας που μετείχε στον προκριματικό, ο Οδυσσέας Μουζενίτης με καλύτερη βολή στα 18.35 που έκανε στην 3η του προσπάθεια έμεινε 25ος, ενώ είχε ξεκινήσει με 18:03 και 18.10 στη δεύτερη βολή του.

Ο Ιάσωνας Μαχαίρας που επίσης μετείχε στον αγώνα, ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου υπάρχουν δυο ακόμα ελληνικές συμμετοχές, αυτή της Καρύδη στο τριπλούν γυναικών (με όριο 14.15) και αυτή της Σκαρβέλη στην Σφυροβολία γυναικών (όριο 71.50).

Το πρόγραμμα:

21:03 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:10 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

21:35 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

21:55 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Καρύδη (Β’ Γκρουπ) - Όριο: 14.15

22:10 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:33 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:38 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη (Β’ Γκρουπ) - Όριο: 71.50

22:40 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:00 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

23:40 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

23:50 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

COMMENTS
LATEST NEWS
16:14 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σε επαφές με τη Ρέιντζερς για τον δανεισμό του Πενράις – Πλησιάζουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές

16:09 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό στίβου: Στον τελικό της σφυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης - «Λύγισε» ο Αναστασάκης (vid)

16:00 CHAMPIONS LEAGUE

Σρόιντερ: «Ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές μακρινές μπαλιές» - Οι δηλώσεις του προπονητή της Ναϊμέγκεν

15:45 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου μετά την πρόκριση: «Είναι και πρωί και ήταν λίγο δύσκολο για μένα»

15:45 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα και Τσάπρα στη Σόφια (pics)

15:30 OPINION

Παναθηναϊκός AKTOR 2026: «The French Connection»

14:58 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Έπαθε πλάκα με τον Ίτζολι! – Διέκοψε τις δηλώσεις του για να θαυμάσει το άλμα του

14:48 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Το άλμα που του έδωσε την πρόκριση – Η μέρα κι η ώρα του τελικού

14:31 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Προσγειώθηκε άσχημα κι αποχώρησε με καροτσάκι ο Φουρλάνι

14:29 CHAMPIONS LEAGUE

Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός

14:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαίνει» στη Λίβερπουλ ο Μπέζος

14:19 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,26μ. – Κυνηγά το 4ο σερί χρυσό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας