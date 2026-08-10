ΠΑΟΚ: Αντελίτζε, Μενέτι και Δέδας στο πλευρό του Τρινκιέρι

Κι επίσημα στο τεχνικό τιμ του ΠΑΟΚ εντάσσεται ο Άντριου Αντελίτζε.

Ο Γεωργιανός κόουτς θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Αντρέα Τρινκιέρι, με τον οποίο ήταν μαζί και στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Αντελίτζε ακολούθησε τις ανακοινώσεις των Μαξ Μενέτι και Γιώργου Δέδα, οι οποίοι θα είναι επίσης στο τεχνικό τιμ του Δικεφάλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας εντάσσεται ο Andrew Antelidze, ένας νέος και ιδιαίτερα εξελίξιμος προπονητής. Ο Αndrew Antelidze συνεργάστηκε με τον Coach Trinchieri στη διάρκεια της κοινής τους θητείας στη Ζalgiris Kaunas, όπου εργαζόταν μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, έχοντας παρουσία στην Ευρωλίγκα και σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

O Andrew Antelidze γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου 2000. Ο θείος του Levan Patsatsia, πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας από τη Γεωργία ήταν ουσιαστικά η αιτία που ασχολήθηκε με το μπάσκετ. Αγωνίστηκε σε ομάδες της Γεωργίας, αλλά σχετικά γρήγορα ασχολήθηκε με την προπονητική. Αποφοίτησε από την Euroleague Head Coaches Basketball Borad Academy (2021), ενώ είναι κάτοχος FIBA European Coaches Certificate.

Ήταν βοηθός προπονητή στη BC Olimpi (2020-21) και στην BC Rustavi (2021-22), ενώ για τρία χρόνια (2021-24) ήταν μέλος του προπονητικού επιτελείου των μικρών εθνικών ομάδων της Γεωργίας. Ταυτόχρονα και για δύο χρόνια (2022-24) ήταν βοηθός προπονητή στα τμήματα υποδομής της Zalgiris.

Το 2024 προήχθη στην πρώτη ομάδα της Zalgiris Kaunas, έπειτα από απόφαση του Andrea Trinchieri. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο ελπιδοφόρους νέους ειδικούς στην ανάλυση βίντεο και στα αναλυτικά δεδομένα προπονητικής (coaching analytics). Το καλοκαίρι του 2025 συμμετείχε επίσης, ως προσκεκλημένος προπονητής, στο τεχνικό επιτελείο των Golden State Warriors κατά τη διάρκεια του NBA Summer League, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ένα κορυφαίο επαγγελματικό περιβάλλον.Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνική κατάρτιση, το νεαρό της ηλικίας του και τις εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξής του, ο Antelidze θα αποτελεί επίσης μέλος του προπονητικού επιτελείου του προπονητή Andrea Trinchieri στον ΠΑΟΚ».