ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Ντίκμαν για δύο χρόνια

Με τον Ιταλό μπακ, Λορέντζο Ντίκμαν, ενισχύθηκε ο ΟΦΗ.

ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Ντίκμαν για δύο χρόνια
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Ενισχύεται στα μετόπισθεν ο ΟΦΗ ενόψει της νέας σεζόν, κατά την οποία θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς οι Κρήτες γνωστοποίησαν την Δευτέρα (10/8) την απόκτηση του Λορέντζο Ντίκμαν έως το 2028.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ, ο οποίος στις 24 Σεπτεμβρίου θα κλείσει τα 30, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του, ενώ την περσινή σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπάρι.

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Lorenzo Dickmann, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στο Μιλάνο στις 24/9/1996, ο 29χρονος ακραίος αμυντικός είχε απολογισμό 28 συμμετοχές (1 γκολ και 3 ασίστ) με την Bari, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Συνολικά μετρά περισσότερες από 320 συμμετοχές στην ιταλική Serie B, με τα χρώματα των Bari, Novara, Brescia, Chievo Verona και Spal, με την οποία αγωνίστηκε επίσης και στην Serie A.

Έχει χριστεί διεθνής με την U21 της Ιταλίας.

Lorenzo, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».

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