Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Τζιμπούρ - Ανέλαβε ομάδα της Γ' Εθνικής

Ο Ραφίκ Τζιμπούρ αναλαμβάνει ρόλο στον Αχαρναϊκό.

Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Τζιμπούρ - Ανέλαβε ομάδα της Γ' Εθνικής
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Ο Αχαρναϊκός κέρδισε την άνοδό του στη Γ' Εθνική, μετά από 6 χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ και προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση.

Ο Ραφίκ Τζιμπούρ που δραστηριοποιήθηκε ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ενώ στο παρελθόν διατέλεσε τεχνικός διευθυντής σε Παναιγιάλειο (Αύγουστος 2021 - Φεβρουάριος 2022) και Απόλλωνα Λάρισας (Φεβρουάριος - Ιούνιος 2022), για πρώτη φορά στην καριέρα του αναλαμβάνει ως επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος στον Αχαρναϊκό.

Ο σύλλογος του Μενιδίου κινδύνεψε να μην παραταχθεί στο νέο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής μετά από 6 σεζόν στην Α' ΕΠΣΑΝΑ και πλέον, ο 42χρονος Γαλλοαλγερινός θα πρέπει να φτιάξει το ρόστερ που θα υποδεχθεί την ΑΕ Μυκόνου στην πρεμιέρα (26/9).

Τα ηνία του συλλόγου ανέλαβε διοικητικά ο Γιώργος Γκάμαρης και ως προπονητής ο Πέτρος Δημητρίου.

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