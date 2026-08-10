Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Τζιμπούρ - Ανέλαβε ομάδα της Γ' Εθνικής

Ο Αχαρναϊκός κέρδισε την άνοδό του στη Γ' Εθνική, μετά από 6 χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ και προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση.

Ο Ραφίκ Τζιμπούρ που δραστηριοποιήθηκε ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ενώ στο παρελθόν διατέλεσε τεχνικός διευθυντής σε Παναιγιάλειο (Αύγουστος 2021 - Φεβρουάριος 2022) και Απόλλωνα Λάρισας (Φεβρουάριος - Ιούνιος 2022), για πρώτη φορά στην καριέρα του αναλαμβάνει ως επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος στον Αχαρναϊκό.

Ο σύλλογος του Μενιδίου κινδύνεψε να μην παραταχθεί στο νέο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής μετά από 6 σεζόν στην Α' ΕΠΣΑΝΑ και πλέον, ο 42χρονος Γαλλοαλγερινός θα πρέπει να φτιάξει το ρόστερ που θα υποδεχθεί την ΑΕ Μυκόνου στην πρεμιέρα (26/9).

Τα ηνία του συλλόγου ανέλαβε διοικητικά ο Γιώργος Γκάμαρης και ως προπονητής ο Πέτρος Δημητρίου.