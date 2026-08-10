Ιστιοπλοΐα: Νέος ελληνικός θρίαμβος με τέσσερα μετάλλια στο Παγκόσμιο ILCA 4

Δύο χρυσά πανηγύρισε η Ελένη Τριάντου, ένα ασημένιο ο Στέφανος Σαμαράς κι ένα χάλκινο η Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου. Σε αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα έλαβαν μέρος 448 ιστιοπλόοι από 52 χώρες, με αποτέλεσμα το επίπεδο να είναι πραγματικά πολύ υψηλό, ωστόσο σε ακόμη μια κατηγορία Ανάπτυξης, όπως είναι τα ILCA 4, οι Έλληνες αθλητές/τριες διατήρησαν την παράδοση που τους θέλει να είναι από τους καλύτερους στον κόσμο.

Στα κορίτσια η εκπληκτική Ελένη Τριάντου, στο πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου τόσο στη γενική βαθμολογία ανάμεσα σε150 αθλήτριες από όλο τον κόσμο, όσο και στην κατηγορία U16. Στις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026 τερμάτισε 4, 18, 4, 1, 1, 1, 9, (μαύρη σημαία που χρεώθηκε 76 βαθμούς και την αφαίρεσε ως τη χειρότερη), 1, 9, 4 και 39 αντίστοιχα.

Στην ίδια κατηγορία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Τα πλασαρίσματά της ήταν 7, 10, 16, 10, 15, 5, 11, 24, 42 (την αφαίρεσε), 2, 2 και 10 αντίστοιχα.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ελένη Αλχανάτη η οποία τερμάτισε 8η.

Στα αγόρια ο εξαιρετικός Στέφανος Σαμαράς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ 298 σκαφών. Έγιναν 11 κούρσες και ο Έλληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 7, 5, 4, 6, 2, 4, 11, 12, 2, 14, 24 ( την αφαίρεσε).

Πολύ καλός ήταν και ο Μιχαήλ Ακάλεστος που τερμάτισε στην 11η θέση.