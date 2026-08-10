Μεντιλίμπαρ: «Αν είμαστε καλύτεροι από το πρώτο ματς, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες»  

Ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στα Playoffs του Champions League, αν η απόδοσή του στην αυριανή (11/8, 20:30) ρεβάνς του Γ΄ προκριματικού γύρου με τη Ναϊμέγκεν, είναι καλύτερη από εκείνη του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αυτό επισήμανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε επί ολλανδικού εδάφους, παραδεχόμενος μάλιστα ότι «ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι».

Ο Ισπανός τεχνικός άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς της περασμένης εβδομάδας και υπογράμμισε τη σημασία που έχει να πιστέψουν οι παίκτες του στις ικανότητές τους.

«Πρέπει να κερδίσουμε. Να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε, αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο ματς», τόνισε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Καταρχήν ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Άρα εάν είμαστε λίγο καλύτεροι, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Είχαμε περισσότερες μέρες με τους νέους παίκτες και είχαμε μία εβδομάδα περισσότερης δουλειάς, που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα».

Σε ερώτηση για το τι σκοπεύει να αλλάξει σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ αρχικά απάντησε «Θα δείτε αύριο το παιχνίδι μας και θα κρίνετε εάν είμαστε πιο καλοί ή όχι», ενώ για τις κερδισμένες μονομαχίες του πρώτου αγώνα, ανέφερε ότι «τα νούμερα υπάρχουν και δίνουν κάποιες πληροφορίες. Έχουν κάποια σημασία, αλλά τα νούμερα δεν δίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα.

Για την θετική παράδοση του Ολυμπιακού είπε: «Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε αυτήν την πίστη. Πρέπει να πιστεύουμε στις ικανότητές μας και στη δύναμή μας. Όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση».

Τέλος, αναφερόμενος στη Ναϊμέγκεν, ο Ισπανός προπονητής είπε: «Είναι ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο. Παίζει με ρίσκο. Προσπαθεί να παίζει επιθετικά. Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο τρόπος που θα παίξει και αύριο».

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε αρχικά για το γήπεδο της Ναϊμέγκεν και απάντησε: «Είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το πού βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας».

Σε ερώτηση για το αν ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει κάτι στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού του, ο Μαροκινός φορ απάντησε καταφατικά: «Ναι, ξεκάθαρα, γιατί χρειαζόμαστε το γκολ. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε πρώτοι για να πάρουμε την πρόκριση».

Ο Ελ Καμπί δήλωσε ακόμη: «Σκέφτομαι ότι θα είναι παρόμοιο ματς με το πρώτο. Ο αντίπαλός μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσες και γρήγορο ποδόσφαιρο. Εχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση. Τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για δώσουμε χαρά σε εμάς και στους φιλάθλους μας αλλά και στην ομάδα. Φυσικά και σκέφτομαι το γκολ. Το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση θα το κάνουμε ή εάν χρειαστούν πέναλτι το ίδιο».