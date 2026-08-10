Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ η Ελλάδα στα 4Χ200μ, τρομερή επίδοση ο Μάρκος

Το τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ του Δημήτρη Μάρκου σημάδεψε τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στον τελικό των 4Χ200μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο 25χρονος πρωταθλητής αγωνίστηκε πρώτος και κάλυψε το 200άρι σε 1:44.93, συντρίβοντας το δικό του ρεκόρ (1:46.28), το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ παράλληλα έγινε ο 11ος Ελληνας αθλητής που εξασφαλίζει πρόκριση για το Παγκόσμιο του 2027.

Αν επαναλάβει ανάλογη επίδοση στο ατομικό αγώνισμα, ο Μάρκος είναι ικανός να διεκδικήσει μία σπουδαία διάκριση στο Παρίσι.

Σε έναν πάρα πολύ γρήγορο τελικό, οι Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος που ακολούθησαν δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ψηλά την ελληνική ομάδα, που τερμάτισε όγδοη αλλά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με 7:08.15, βελτιώνοντας το 7:09.10 που είχε κάνει η ίδια τετράδα στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Ντόχα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μεγάλη Βρετανία, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων με 7:01.52. Η Γαλλία, που «επιστράτευσε» πρώτο τον Λεόν Μαρσάν, τερμάτισε δεύτερη με 7:02.23, αφήνοντας τρίτη «στη χεριά» τη Γερμανία, που έκανε 7:02.28.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών:

1. Μεγάλη Βρετανία 7:01.52 (ρεκόρ αγώνων)

(Ρίτσαρντς, ΜακΜίλαν, Γκάι, Σκοτ)

2. Γαλλία 7:02.23

(Μαρσάν, Λαρζερόν, Κριστοφινί, Φουκς)

3. Γερμανία 7:02.28

(Μέρτενς, Σόργκιους, Μπάσχνιτ, Γιαν)

4. Ιταλία 7:02.82

5. Λιθουανία 7:03.53

6. Ουδέτερη ομάδα/Ρωσία 7:03.86

7. Ισραήλ 7:07.55

8. ΕΛΛΑΔΑ 7:08.15

(Μάρκος, Εγγλεζάκης, Στάμου, Βαζαίος)