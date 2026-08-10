Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Πρεμιέρα με «βροχή» από ρεκόρ και εξαιρετικές ελληνικές παρουσίες

Για ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης πολύ υψηλού επιπέδου, πιθανόν του δυσκολότερου όλων των εποχών, προδιαθέτει η πρεμιέρα των αγώνων στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Παρισιού.

Το γεγονός ότι σε μία μόνο ημέρα καταρρίφθηκαν πέντε διαφορετικά ρεκόρ αγώνων μαρτυρά τον βαθμό δυσκολίας της φετινής διοργάνωσης, στην οποία η ελληνική αποστολή ξεκίνησε αρκετά καλά, με τρεις συμμετοχές σε τελικούς (και άλλη μία πρόκριση σε αυριανό τελικό από τη Βασιλάκη), άλλες δύο παρουσίες σε ημιτελικούς και συνολικά πέντε πανελλήνια ρεκόρ (τέσσερα ανδρών και ένα στην κατηγορία νέων γυναικών, το οποίο πέτυχε το πρωί η Ελένη Αντωνιάδου στα 200μ. ύπτιο).

Ο πρώτος τελικός του προγράμματος είχε διπλή ελληνική συμμετοχή, με τον Απόστολο Παπαστάμο να κατακτά την έκτη θέση των 400μ. μικτή ατομική και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο να ακολουθεί στην έβδομη. Ο Παπαστάμος, πρωταθλητής Ευρώπης πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, έδωσε μάχη για να μπει στα μετάλλια, αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει το ρεκόρ του (4:10.83) και έχασε έδαφος στο τελευταίο 100άρι, τερματίζοντας σε 4:14.99. Ο Βλαχογιαννάκος, με τη σειρά του, επανέλαβε εμφάνιση ανάλογη με τον προκριματικό, όπου είχε συντρίψει το ατομικό του ρεκόρ, και πήρε την έβδομη θέση με 4:16.12, ελάχιστα πιο αργά από το 4:16.06 που έκανε το πρωί.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Ιλια Μπορόντιν. Αγωνιζόμενος ως ουδέτερος αθλητής, ο 23χρονος Ρώσος πήρε καθαρά την πρώτη θέση με 4:08.17, επανέλαβε την επιτυχία του 2021 και παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων που είχε εδώ και 18 χρόνια ο Λάζλο Τσεχ. Δεύτερος με 4:10.40 τερμάτισε ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι και τρίτος με 4:11.58 ο Βρετανός Μαξ Λίτσφιλντ, εξασφαλίζοντας αμφότεροι το τρίτο πρσωπικό τους μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Η εθνική ομάδα στα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζαίο τερμάτισε όγδοη με 7:08.15, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, βελτιώνοντας το 7:09.10 που είχε κάνει η ίδια τετράδα στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Ντόχα. Την παράσταση, όμως, «έκλεψε» ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος αγωνίστηκε πρώτος και κολύμπησε στο εντυπωσιακό 1:44.93, συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (1:46.28), το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, Ο 25χρονος πρωταθλητής του ΠΑΟΚ έγινε ο 11ος Ελληνας που εξασφαλίζει την πρόκριση για το Παγκόσμιο του 2027 και, αν επαναλάβει ανάλογη επίδοση στο ατομικό αγώνισμα, είναι ικανός να διεκδικήσει μία σπουδαία διάκριση στο Παρίσι.

Τα ομαδικά αγωνίσματα της 1ης ημέρας εξελίχθηκαν σε... βρετανική υπόθεση, με τις ομάδες της «Γηραιάς Αλβιόνας» να επικρατούν και στους δύο τελικούς των 4Χ200μ. ελεύθερο, σημειώνοντας ισάριθμα ρεκόρ αγώνων. Στους άνδρες, παρότι ο Λεόν Μαρσάν έκανε ένα εντυπωσιακό πρώτο 200άρι και έδωσε σημαντικό προβάδισμα στη Γαλλία, οι Βρετανοί εκμεταλλεύθηκαν το «βάθος» που διαθέτουν και πήραν τη νίκη με 7:01.52, ενώ οι οικοδεσπότες άντεξαν στην πίεση της Γερμανίας και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο με διαφορά πέντε εκατοστών του δευτερολέπτου (7:02.23 έναντι 7:02.28). Στις γυναίκες, η βρετανική ομάδα κέρδισε εύκολα με 7:45.93, συντρίβοντας το ρεκόρ αγώνων και «αγγίζοντας» το ρεκόρ Ευρώπης (7:45.51), το οποίο κρατάει η ίδια χώρα εδώ και 17 χρόνια, από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009. Τα άλλα δύο μετάλλια κρίθηκαν «στη χεριά», με την Ουγγαρία να είναι τελικά δεύτερη με 7:49.09 και τρίτη την ομάδα ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία με 7:49.13, ενώ η Γερμανία έμεινε εκτός βάθρου για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.

Στους ημιτελικούς της ημέρας, υπήρχαν δύο ελληνικές συμμετοχές, χωρίς όμως να έρθει πρόκριση σε τελικό. Ο Στέργιος Μπίλας σημείωσε ξανά πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά έμεινε οριακά εκτός του τελικού των 50μ. πεταλούδα, καθώς κατετάγη 9ος. Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2024 τερμάτισε σε 22.79, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το 22.93 που είχε κάνει στον πρωινό προκριματικό, αλλά η επίδοση αυτή τον άφησε τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ούγγρο Κριστόφ Μίλακ και τον ουδέτερο (Λευκορώσο) Γκριγκόρι Πεκάρσκι, που συμπλήρωσαν την οκτάδα με 22.75. Ο Ρώσος Εγκόρ Κορνέφ, που αγωνίζεται επίσης ως ουδέτερος, πέτυχε ρεκόρ αγώνων με 22.36 και πέρασε με την κορυφαία επίδοση, αφήνοντας δεύτερο τον Γάλλο πρωταθλητή κόσμου, Μαξίμ Γκρουσέ, που ακολούθησε με 22.49.

Ο Βαγγέλης Ντούμας ολοκλήρωσε την παρουσία του στα 100μ. πρόσθιο με μία κούρσα κάτω από το ένα λεπτό, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση με 59.92. Ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κλείνει τη χρονιά χωρίς να μπορέσει να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ (59.77) που είχε πετύχει πέρυσι, αλλά είναι σημαντικό ότι σταθεροποιείται σε χρόνους κοντά ή κάτω από το ένα λεπτό, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πριν ένα μήνα αναδείχθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία εφήβων. Ταχύτερος των ημιτελικών ήταν ο Ιταλός Νίκολο Μαρτινένγκι (Ολυμπιονίκης πριν δύο χρόνια στο ίδιο κολυμβητήριο) με 58.67, με δεύτερο τον Ιρλανδό Τζακ Κέλι (58.90) και τρίτο τον δις «χρυσό» Ολυμπιονίκη και τέσσερις φορές πρωταθλητή Ευρώπης, τον Βρετανό Ανταμ Ράμσεϊ-Πίτι, που έκανε 58.94.

Η Ολλανδή Μάριτ Στεενμπέργκεν βελτίωσε ακόμη περισσότερο το ρεκόρ αγώνων που πέτυχε το πρωί, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση των ημιτελικών στα 100μ. ελεύθερο με 52.44. Η νέα κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο αγώνισμα μοιάζει πολύ δύσκολο να απειληθεί από τις υπόλοιπες φιναλίστ, από τις οποίες μόνο η Ιταλίδα Σάρα Κέρτις «κατέβηκε» τα 53 δευτερόλεπτα (52.93). Στα 200μ. ύπτιο γυναικών, τέλος, η Κέιτι Σάναχαν από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν η ταχύτερη με 2:07.61, ακολουθούμενη από την κάτοχο του τίτλου, Καμίλα Ροντρίγκες Ρεμπέλο από την Πορτογαλία (2:08.48).

Τα αποτελέσματα των τελικών της 1ης ημέρας:

ΑΝΔΡΕΣ

400μ. μικτή ατομική

1. Ιλια Μπορόντιν (Ουδέτερος/Ρωσία) 4:08.17 (ρεκόρ αγώνων)

2. Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 4:10.40

3. Μαξ Λίτσφιλντ (Μ. Βρετανία) 4:11.58

4. Σέντρικ Μπούσινγκ (Γερμανία) 4:14.16

5. Φιν Χάμερ (Γερμανία) 4:14.31

6. Απόστολος Παπαστάμος (ΕΛΛΑΔΑ) 4:14.99

7. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (ΕΛΛΑΔΑ) 4:16.12

8. Τόμας Γιάνσεν (Ολλανδία) 4:16.99

4Χ200μ. ελεύθερο

1. Μεγάλη Βρετανία 7:01.52 (ρεκόρ αγώνων)

(Ρίτσαρντς, ΜακΜίλαν, Γκάι, Σκοτ)

2. Γαλλία 7:02.23

(Μαρσάν, Λαρζερόν, Κριστοφινί, Φουκς)

3. Γερμανία 7:02.28

(Μέρτενς, Σόργκιους, Μπάσχνιτ, Γιαν)

4. Ιταλία 7:02.82

5. Λιθουανία 7:03.53

6. Ουδέτερη ομάδα/Ρωσία 7:03.86

7. Ισραήλ 7:07.55

8. ΕΛΛΑΔΑ 7:08.15

(Μάρκος, Εγγλεζάκης, Στάμου, Βαζαίος)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

4Χ200μ. ελεύθερο

1. Μεγάλη Βρετανία 7:45.93 (ρεκόρ αγώνων)

(Κόμπερτ, Γουντ, Σκλόσαν, Αντερσον)

2. Ουγγαρία 7:49.09

(Πάνταρ, Αμπραχαμ, Κέσελι, Ουγκράι)

3. Ουδέτερη ομάδα/Ρωσία 7:49.13

(Μισάρινα, Ντιάκοβα, Σουρούσκινα, Κλεπίκοβα)

4. Γερμανία 7:49.14

5. Ιταλία 7:54.25

6. Ισπανία 7:54.94

7. Πολωνία 7:58.22

8. Πορτογαλία 8:02.92