Βιλερμπάν: Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Πάτι Μιλς

Ο Αυστραλός διεθνής, Πάτι Μιλς, ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν.

Βιλερμπάν: Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Πάτι Μιλς
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Ο 37χρονος πόιντ γκαρντ, ο οποίος το 2014 κατέκτησε τον τίτλο στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς υπό την τεχνική καθοδήγηση του Γκρεγκ Πόποβιτς, παραμένει στην Ευρώπη, με τη Βιλερμπάν ν΄ αποτελεί τον δεύτερο -μόλις- ευρωπαϊκό σταθμό στη μεγάλη καριέρα του.

Η Τενερίφη υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Μιλς, έχοντας υπογράψει στον ισπανικό σύλλογο τον περασμένο Μάρτιο.

Στο σύντομο πέρασμά του από την Τενερίφη, ο Πάτι Μιλς, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, μετρώντας 18,6 πόντους μέσο όρο στο ισπανικό πρωτάθλημα και 13 πόντους μέσο όρο στο Basketball Champions League.

Βιλερμπάν και Μιλς δεσμεύτηκαν με μονοετές συμβόλαιο, και ο οργανωτής επί σειρά ετών των "Boomers" επανενώνεται με τον άλλοτε σούπερ σταρ των Σπερς, Τόνι Πάρκερ. Οι δυο τους μοιράστηκαν αρκετές σεζόν στο Σαν Αντόνιο και κατέκτησαν μαζί τον τίτλο του NBA το 2014.

Στο ΝΒΑ ο Πάτι Μιλς έχει αγωνιστεί επίσης στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, τους Μπρούκλιν Νετς, τους Ατλάντα Χοκς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Γιούτα Τζαζ.

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