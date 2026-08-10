Προκρίθηκε στον τελικό η Eθνική Κορασίδων και παρέμεινε σε τροχιά ανόδου

Την άνοδο στην Α΄ κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεκδικήσει η εθνική κορασίδων, μετά τη νίκη της, με 82-52, επί της Νορβηγίας στον ημιτελικό και την πρόκρισή της στον τελικό (Β΄ κατηγορία). Στα Ιωάννινα, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κορασίδων Β΄ κατηγορίας, και στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας», οι παίκτριες της Κατερίνας Ανδρεοπούλου θ΄ αντιμετωπίσουν στον τελικό την Ισλανδία αύριο, Τρίτη (11/8, 21:00). Η Ισλανδία επικράτησε της Δανίας με 87-78, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό.

Οι δυνατές άμυνες και από τις δυο ομάδες είχαν ως συνέπεια να παρουσιαστούν νευρικές στη διάρκεια της πρώτης περιόδου της σημερινής αναμέτρησης και με πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση. Οι λύσεις ωστόσο που έδωσε η Λίσα Ιτόγια βοήθησαν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας να βρει σταδιακά το ρυθμό του, να πάρει αρχικά το προβάδισμα με διαφορά πέντε πόντων (7-2, 4΄) και στην πορεία, 1’10’’ πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου να διευρυνθεί στους 8 πόντους (14-6).

Παρά το γεγονός ότι τη ελληνική ομάδα είχε βγάλει εκτός ρυθμού την καλύτερη παίκτρια της Νορβηγίας, Νόρα Σβένινγκσεν, τα λάθη που έκανε στις αρχές της δεύτερη περιόδου έβαλαν τις φιλοξενούμενες μέσα στο παιχνίδι. Με επιμέρους σκορ 7-0 και την Ενγκεμπρέτσεν να πρωταγωνιστεί στην επίθεση, η Νορβηγία στο 11΄ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 14-15, το τρίποντο της Μανάβη όμως και οι βολές που ακολούθησαν από τις Ιτόγια, Σκούμα και Μπεκίρι, έβγαλαν την Εθνική Κορασίδων από τη δύσκολη θέση.

Στο 17΄η Ελλάδα πήρε ξανά το προβάδισμα στο σκορ 26-19, με την Βλάχου να παίζει στη συνέχεια καθοριστικό ρόλο (ολοκλήρωσε τον αγώνα με double double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ) στην αύξηση της διαφοράς, η οποία στο 19’ έφτασε στους 11 πόντους (34-23) και έστειλε την Ελλάδα στα αποδυτήρια έχοντας πλέον και το ψυχολογικό αβαντάζ. Στην τρίτη περίοδο , η γαλανόλευκη απόκτησε πλήρως τον έλεγχο και στο 25΄ προηγήθηκε με διαφορά 20 πόντων (51-31), την οποία διατήρησε και στη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου (63-42 32΄, 70-44 35΄), φτάνοντας στο τελικό 82-52.

Τα δεκάλεπτα: 14-7, 38-26, 58-39, 82-52

ΕΛΛΑΔΑ (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα, Μηλιτσοπούλου 1, Τουλούπη 11 (1), Βουγιούκα 6 (2), Σκούμα 6, Χουσελά 8 (2), Μπεκίρι 7, Λάσκαρη 8, Μανάβη 5, Ιτόγια 20, Βλάχου 10 (10 ριμπ.)