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Κορυφαίος ο Φρανσίσκο σε προπονητικό φιλικό της Εθνικής Γαλλίας - Πήρε χρόνο και ο Γιαμπουσέλε

Οι επιδόσεις των Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα της Γαλλίας με κολλεγιακή ομάδα των ΗΠΑ.

Κορυφαίος ο Φρανσίσκο σε προπονητικό φιλικό της Εθνικής Γαλλίας - Πήρε χρόνο και ο Γιαμπουσέλε
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Βαριά ήττα με 110-72 γνώρισε η Γαλλία από το Μάρεϊ Στέιτ, σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στο «Palais des Sports Marcel-Cerdan», έδρα της Μετροπολιτάν.

Οι «τρικολόρ» παρουσιάστηκαν με σύνθεση ανάγκης, εντελώς διαφορετική από εκείνη που αναμένεται να αγωνιστεί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Σλοβενία (27/8) και τη Σουηδία (30/8).

Από τα βασικά στελέχη της ομάδας συμμετείχαν ουσιαστικά μόνο οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Φρανσίσκο ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γαλλίας, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους σε 29:37. Είχε 1/5 δίποντα, 6/16 τρίποντα και 3/4 βολές, μαζί με 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 5 λάθη.

Από την πλευρά του, ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε μόλις για 14:35 και σημείωσε 3 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο και 1/1 βολή, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ και υπέπεσε σε 3 λάθη.

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