Φαν Ντρόνγκελεν: «Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε χημεία αμυντικά»

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ξεκαθάρισε ότι οι «πράσινοι» πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμοι για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, ώστε να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση.

Ο Ολλανδός αμυντικός παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται χρόνος για να «δέσει» η άμυνα, με τις προπονήσεις να βοηθούν ώστε να βρουν όλη την απαιτούμενη χημεία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το ότι είναι οι περισσότεροι καινούριοι στην άμυνα του Παναθηναϊκού, πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί για να βρει η άμυνα την χημεία της:

«Πρώτα από όλα όλοι με βοηθούν να εγκλιματιστώ. Θα χρειαστεί χρόνος βεβαίως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και αρκετούς αμυντικούς λόγω τραυματισμού. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα, μέσω των προπονήσεων θα βρούμε τη χημεία μας και θα συντονιστούμε».

Για το αν παίκτες και προπονητές γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη:

«Συμφωνώ με όσα είπε ο κόουτς (σ.σ. απάντησε πρώτα στην ίδια ερώτηση). Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι 90, 120 λεπτά, στα πέναλτι, όπου χρειαστεί για να νικήσουμε και να περάσουμε».