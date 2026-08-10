Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μία εβδομάδα γεμάτη σημαντικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις έχει ξεκινήσει με τις ελληνικές ομάδες να δίνουν κρίσιμους αγώνες στα προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης και δύο τρόπαια να κρίνονται στα Super Cup Ελλάδας και Ευρώπης.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 20:30, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τις ευρωπαϊκές τους ρεβάνς.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν την πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 20:30, ο Παναθηναϊκός δίνει την ευρωπαϊκή του ρεβάνς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, εκτός έδρας, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1 και οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για τα playoffs.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στις 21:30, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άντερλεχτ, στη ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση στα playoffs.

Δύο μεγάλα Super Cup την Τετάρτη

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Τετάρτη 12 Αυγούστου με δύο μεγάλα παιχνίδια στα οποία κρίνονται τρόπαια.

Στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κυπελλούχο Ελλάδας ΟΦΗ στο Super Cup, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το ίδιο βράδυ, στις 22:00, στο Σάλτσμπουργκ, διεξάγεται το UEFA Super Cup. Η κάτοχος του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την κάτοχο του Europa League Άστον Βίλα, με φόντο το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν.

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