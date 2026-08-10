ΟΑΚΑ: Στήριξη στη νέα γενιά του ελληνικού στίβου που διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Κ20

Σημαντικές επιτυχίες και δυνατές παρουσίες στους τελικούς χαρακτήρισαν την ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, με τη νέα γενιά του ελληνικού στίβου να επιβεβαιώνει ότι διαθέτει το ταλέντο και τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στο διεθνές στερέωμα.

Με τα ασημένια μετάλλια της Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος και της Ιουλιάννας Ρούσσου στα 800 μ., καθώς και το χάλκινο της Ελένης Ιακωβάκη στα 400 μ. εμπ., η Ελλάδα κατέλαβε την 27η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, ενώ η συνολική παρουσία της αποστολής την έφερε στην 16η θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς.

Το ΟΑΚΑ, που αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στήριξης και ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού, με ανακοίνωσή του, στάθηκε στις επιτυχίες των νεαρών αθλητών και αθλητριών και υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης στη νέα γενιά, που αποτελεί το μέλλον του ελληνικού στίβου.

Τα συγχαρητήρια του ΟΑΚΑ:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Έβελυν Μητροπούλου, την Ιουλιάννα Ρούσσο και την Ελένη Ιακωβάκη για τις σπουδαίες διακρίσεις τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, αλλά και σε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής για τη συνολική εξαιρετική παρουσία τους.

Τα μετάλλια, οι τελικοί και οι σημαντικές επιδόσεις αποτελούν την επιβράβευση μιας μεγάλης προσπάθειας που ξεκινά πολύ πριν από τη στιγμή της διάκρισης. Πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται αμέτρητες ώρες προπόνησης, επιμονή, πειθαρχία και πίστη στον στόχο.

Το ΟΑΚΑ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού και να αποτελεί έναν χώρο όπου οι αθλητές και οι αθλήτριές μας μπορούν να προπονούνται, να εξελίσσονται και να διεκδικούν το όνειρό τους.

Οι επιτυχίες στο Όρεγκον γεμίζουν υπερηφάνεια ολόκληρη την αθλητική οικογένεια και μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον. Συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές, στις οικογένειες και σε όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη νέα γενιά. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ελληνικό αθλητισμό. Με το ΟΑΚΑ σταθερά δίπλα στους πρωταθλητές του αύριο».