Προπονητής ΤΣΣΚΑ 1948: «Η πίεση είναι στον Παναθηναϊκό, έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ»

Στον Παναθηναϊκό επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ 1948, Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Τρίτης (11/8, 20:30) στο «Βασίλ Λέφσκι» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

«Εμείς πρέπει να είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της βουλγαρικής ομάδας και πρόσθεσε:

«Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να απολαύσουμε το παιχνίδι. Έχουμε τη φιλοδοξία να δείχνουμε σε κάθε αγώνα τον καλύτερό μας εαυτό. Το παιχνίδι για εμάς πρέπει να είναι σχεδόν ίδιο με το πρώτο. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο επιθετικοί».

Ο Αλεξάντροφ στάθηκε επίσης στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός είχε ολόκληρη την εβδομάδα για να προετοιμάσει αποκλειστικά τη ρεβάνς.

«Ο Παναθηναϊκός είχε μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμαστεί, επομένως είχε το πλεονέκτημα να δουλέψει αποκλειστικά πάνω στο δικό μας παιχνίδι. Εμείς έπρεπε να προετοιμαστούμε παράλληλα και για τη Λοκομοτίβ Σόφιας», τόνισε.

Στη συνέχεια έστειλε το δικό του μήνυμα για τις νέες προσθήκες των «πράσινων», λέγοντας: «Ελπίζω αύριο να μην είναι η μέρα των νέων παικτών του Παναθηναϊκού και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί ακόμη και στη διαδικασία των πέναλτι, εμφανίστηκε προετοιμασμένος για κάθε σενάριο. «Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Το σημαντικό είναι να παρουσιαστούμε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Στην Ελλάδα μας είχαν υποτιμήσει, όμως τώρα περιμένω ένα πιο δύσκολο παιχνίδι», κατέληξε.